10 больных людей и извращенцев, которым разрешили выйти на свободу Рейтинг 9.5 Не каждый монстр получает наказание за своё преступление. Иногда даже когда преступников ловят и признают бесспорно виновными, их могут всё равно впоследствии выпускать в общество. В наших правовых системах есть целая серия лазеек, технических деталей и странных стандартов, которые могут приводить к катастрофам. А когда система начинает работать с перебоями, некоторые больные люди и извращенцы оказываются на свободе. Карл Танцлер

Карл Танцлер влюбился в одну из своих пациенток, Елену де Ойос, прямо перед её смертью. Танцлер не позволил такой мелочи, как смерть, прекратить его зарождающийся роман. Он оплатил похороны де Ойос, чтобы иметь возможность оставить себе ключ от её склепа. Затем он тайком вытащил её труп из могилы и перенёс его в свой дом. С помощью гипса, проволоки и воска Танцлер скрепил мертвое тело Елены, как чучело животного. Он держал её на своей кровати и спал с ней каждую ночь. Он заменял разлагавшиеся части её тела по мере того, как они отпадали, покупал ей новую одежду и даже вставил бумажную трубу между её ногами в качестве искусственной вагины. Его поймали через семь лет после того, как он был замечен танцующим с телом Елены перед окном. Однако к тому времени срок его преступлений истёк, и в суде ничего не смогли с ним сделать. Танцлера отпустили и никогда больше не предъявляли ни одного обвинения за его некрофильский роман. У него даже хватило наглости попросить семью вернуть ему тело Елены. Конечно, они ему отказали, но это не остановило Танцлера. Он всё равно сделал её чучело в натуральную величину и остаток жизни прожил свободным человеком, деля свой дом с моделью мёртвой женщины. Рик Гибсон

Рик Гибсон в определённом смысле является художником, хотя он как раз и не рисует картины. Этот так называемый художник останавливается посередине общественных мест и ест человеческую плоть. В Англии нет явного запрета на каннибализм, и, поскольку Гибсон покупал человеческие органы в рамках закона, его нельзя было остановить. За всё время его смогли только оштрафовать на 500 фунтов за непристойное поведение, когда он сделал серёжки из человеческих эмбрионов. В 1988 году Гибсон купил миндалины своего друга, принёс их в центр оживлённого рынка и съел их, при этом на нём был плакат, сообщавший о том, что он каннибал. Год спустя он довершил это тем, что принес человеческие яички к часовой башне Луишема, где он их порезал и проглотил. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров