Где живут нынешние мировые лидеры Рейтинг 9.6 Каждый слышал о Белом доме, но любопытно узнать, где же живут остальные мировые лидеры. Вряд ли кого-нибудь из нас удивит, что наиболее влиятельные люди живут в роскошных домах, соответствующих их положению. Эти дворцы и особняки оборудованы всем, что душа попросит – от вертолётных площадок до бесценных произведений искусства. Предлагаем вам взглянуть на фотографии пышных резиденций сильных мира сего. Бразильский Дворец Алворада или Дворец Рассвета служит домом всем президентам Бразилии, начиная с 1956 года. Украшением модернистского строения служит большой бассейн, в зеркальной глади которого отражаются скульптуры Альфредо Ческьятти. На втором этаже здания расположены комнаты президента и членов его семьи, на первом – гигантская гостиная, а цокольный этаж вмещает конференц-зал, кухню, прачечную и другие служебные помещения. Недалеко от знаменитых Елисейских полей в Париже расположен Елисейский дворец, с конца 19 века служащий официальной резиденцией президента Французской республики. Франсуа Олланд живёт здесь с 2012 года. Дворец, построенный в 1722 году, утопает в золоте. Прекрасным примером пышных интерьеров служит Salle des Fêtes или Праздничный Зал, где проходит церемония инаугурации французских президентов. Этот зал также является официальным помещением для конференций и банкетов. Кабинет президента располагается в Золотой Комнате (Salon Doré), получившей своё название благодаря обилию золота, украшающего стены, двери, столы и даже стулья. 1-56-1011-1516-18далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...