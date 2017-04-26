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Где живут нынешние мировые лидеры

25.04.2017 22:07
Рейтинг 9.6

Каждый слышал о Белом доме, но любопытно узнать, где же живут остальные мировые лидеры. Вряд ли кого-нибудь из нас удивит, что наиболее влиятельные люди живут в роскошных домах, соответствующих их положению. Эти дворцы и особняки оборудованы всем, что душа попросит – от вертолётных площадок до бесценных произведений искусства. Предлагаем вам взглянуть на фотографии пышных резиденций сильных мира сего.

Бразильский Дворец Алворада или Дворец Рассвета служит домом всем президентам Бразилии, начиная с 1956 года. Украшением модернистского строения служит большой бассейн, в зеркальной глади которого отражаются скульптуры Альфредо Ческьятти.

Бразильский Дворец Алворада или Дворец Рассвета служит домом всем президентам Бразилии, начиная с 1956 года. Украшением модернистского строения служит большой бассейн, в зеркальной глади которого отражаются скульптуры Альфредо Ческьятти.

На втором этаже здания расположены комнаты президента и членов его семьи, на первом – гигантская гостиная, а цокольный этаж вмещает конференц-зал, кухню, прачечную и другие служебные помещения.

На втором этаже здания расположены комнаты президента и членов его семьи, на первом – гигантская гостиная, а цокольный этаж вмещает конференц-зал, кухню, прачечную и другие служебные помещения.

Недалеко от знаменитых Елисейских полей в Париже расположен Елисейский дворец, с конца 19 века служащий официальной резиденцией президента Французской республики. Франсуа Олланд живёт здесь с 2012 года.

Недалеко от знаменитых Елисейских полей в Париже расположен Елисейский дворец, с конца 19 века служащий официальной резиденцией президента Французской республики. Франсуа Олланд живёт здесь с 2012 года.

Дворец, построенный в 1722 году, утопает в золоте. Прекрасным примером пышных интерьеров служит Salle des Fêtes или Праздничный Зал, где проходит церемония инаугурации французских президентов. Этот зал также является официальным помещением для конференций и банкетов.

Дворец, построенный в 1722 году, утопает в золоте. Прекрасным примером пышных интерьеров служит Salle des F&#234;tes или Праздничный Зал, где проходит церемония инаугурации французских президентов. Этот зал также является официальным помещением для конференций и банкетов.

Кабинет президента располагается в Золотой Комнате (Salon Doré), получившей своё название благодаря обилию золота, украшающего стены, двери, столы и даже стулья.

Кабинет президента располагается в Золотой Комнате (Salon Dor&#233;), получившей своё название благодаря обилию золота, украшающего стены, двери, столы и даже стулья.
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