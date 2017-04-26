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10 голливудских межрасовых романтических пар

25.04.2017 21:59
Рейтинг 9.6

В Голливуде вот уже более полувека прославляют межрасовую любовь. Но то в кино. В реальной жизни голливудские знаменитости, как и большинство американцев, предпочитают встречаться с себе подобными. Однако кое-кто все же живет с представителями других рас. Кто эти настоящие либералы? Перед вами: десять межрасовых романтических пар нынешнего Голливуда. Источник: http://fishki.net/2272706-10-gollivudskih-mezhrasovyh-romanticheskih-par-11-foto.html © Fishki.net

1. Джордж Лукас и Меллоди Хобсон
Создатель «Звездных войн» не славится подчеркнутой политкорректностью. Наоборот, Джа-Джа Бинкса из приквелов «Войн» часто называют расистской карикатурой, а «Индиану Джонса и Храм судьбы» постоянно критикуют за неуважение к индуизму. Зато в личной жизни у Джорджа Лукаса все сейчас совершенно «корректно». В 2006 году режиссер начал встречаться с темнокожей финансисткой Меллоди Хобсон, которая возглавляет инвестиционную компанию Ariel Investments и заседает в правлении студии DreamWorks Animation. В 2013 году они поженились. Тогда же они завели дочь с помощью суррогатного вынашивания. Хобсон младше мужа на 25 лет.

1. Джордж Лукас и Меллоди ХобсонСоздатель «Звездных войн» не славится подчеркнутой политкорректностью. Наоборот, Джа-Джа Бинкса из приквелов «Войн» часто называют расистской карикатурой, а «Индиану Джонса и Храм судьбы» постоянно критикуют за неуважение к индуизму. Зато в личной жизни у Джорджа Лукаса все сейчас совершенно «корректно». В 2006 году режиссер начал встречаться с темнокожей финансисткой Меллоди Хобсон, которая возглавляет инвестиционную компанию Ariel Investments и заседает в правлении студии DreamWorks Animation. В 2013 году они поженились. Тогда же они завели дочь с помощью суррогатного вынашивания. Хобсон младше мужа на 25 лет.

2. Райан Гослинг и Ева Мендес
На экране в объятьях голливудского красавчика Райана Гослинга обычно оказываются белые девушки – настолько белые, насколько это возможно. Достаточно вспомнить, сколько раз Гослинг снимался с Эммой Стоун. Тем не менее актера обожают многие либерально настроенные американки, и эта любовь заслужена, потому что в личной жизни Гослинг ведет себя не так, как на экране. С тех пор как они вместе снялись в криминальной драме «Место под соснами», Гослинг живет с «латинской» актрисой кубинского происхождения Евой Мендес. Они не женаты, но у них уже две дочери.

2. Райан Гослинг и Ева МендесНа экране в объятьях голливудского красавчика Райана Гослинга обычно оказываются белые девушки – настолько белые, насколько это возможно. Достаточно вспомнить, сколько раз Гослинг снимался с Эммой Стоун. Тем не менее актера обожают многие либерально настроенные американки, и эта любовь заслужена, потому что в личной жизни Гослинг ведет себя не так, как на экране. С тех пор как они вместе снялись в криминальной драме «Место под соснами», Гослинг живет с «латинской» актрисой кубинского происхождения Евой Мендес. Они не женаты, но у них уже две дочери.

3. Джон Ледженд и Крисси Тейген
Актерская фильмография темнокожего певца и композитора Джона Ледженда невелика, но у него есть «Оскар» за песню для исторической драмы «Сельма», и он сыграл значимую роль в прошлогоднем хите «Ла-Ла Ленд». Так что мы вправе включить его в наш перечень голливудских знаменитостей и указать, что Ледженд в 2013 году женился на модели Крисси Тейген, с которой начал встречаться в 2007 году, когда она снялась в его клипе. Тейген – норвежка по отцу и тайка по матери, чем объясняется ее своеобразная внешность, проложившая ей путь на обложки модных журналов.

3. Джон Ледженд и Крисси ТейгенАктерская фильмография темнокожего певца и композитора Джона Ледженда невелика, но у него есть «Оскар» за песню для исторической драмы «Сельма», и он сыграл значимую роль в прошлогоднем хите «Ла-Ла Ленд». Так что мы вправе включить его в наш перечень голливудских знаменитостей и указать, что Ледженд в 2013 году женился на модели Крисси Тейген, с которой начал встречаться в 2007 году, когда она снялась в его клипе. Тейген – норвежка по отцу и тайка по матери, чем объясняется ее своеобразная внешность, проложившая ей путь на обложки модных журналов.

4. Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Актерская карьера Мэттью МакКонахи началась с того, что он пытался убить Рене Зелльвегер в одной из серий «Техасской резни бензопилой». После этого МакКонахи в основном изображал героев-любовников, но его экранными партнершами все равно преимущественно были белые актрисы. Так, в недавнем «Золоте» актер снялся вместе с Брайс Даллас Ховард. Напротив, в реальной жизни МакКонахи с 2006 года живет с бразильской моделью, предпринимательницей и телеведущей Камилой Алвес. В 2012 году они поженились. Сейчас у них трое детей.

4. Мэттью Макконахи и Камила АлвесАктерская карьера Мэттью МакКонахи началась с того, что он пытался убить Рене Зелльвегер в одной из серий «Техасской резни бензопилой». После этого МакКонахи в основном изображал героев-любовников, но его экранными партнершами все равно преимущественно были белые актрисы. Так, в недавнем «Золоте» актер снялся вместе с Брайс Даллас Ховард. Напротив, в реальной жизни МакКонахи с 2006 года живет с бразильской моделью, предпринимательницей и телеведущей Камилой Алвес. В 2012 году они поженились. Сейчас у них трое детей.

5. Крис Нот и Тара Уилсон
У белокожего актера Криса Нота солидное телевизионное и кинематографическое резюме, но в основном он известен как экранный партнер Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе» и Джулианны Маргулис в «Хорошей жене». Видимо, его убедительность в этих шоу говорит о том, что Нот – хороший актер, поскольку на деле он предпочитает иные черты лица, чем у Паркер и Маргулис. С 2012 году Нот женат на темнокожей канадке Таре Уилсон, которая одно время пыталась сделать актерскую карьеру. Они встречаются с 2004 года, и у них есть сын. Нот и Уилсон познакомились благодаря тому, что девушка устроилась на работу в музыкальный клуб в Нью-Йорке, который принадлежит Ноту.

5. Крис Нот и Тара УилсонУ белокожего актера Криса Нота солидное телевизионное и кинематографическое резюме, но в основном он известен как экранный партнер Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе» и Джулианны Маргулис в «Хорошей жене». Видимо, его убедительность в этих шоу говорит о том, что Нот – хороший актер, поскольку на деле он предпочитает иные черты лица, чем у Паркер и Маргулис. С 2012 году Нот женат на темнокожей канадке Таре Уилсон, которая одно время пыталась сделать актерскую карьеру. Они встречаются с 2004 года, и у них есть сын. Нот и Уилсон познакомились благодаря тому, что девушка устроилась на работу в музыкальный клуб в Нью-Йорке, который принадлежит Ноту.
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