Победители фотоконкурса Sony Photography Awards 2017 Рейтинг 9.4 В Великобритании объявлены победители конкурса 2017 Sony Photography Awards. Фотографом года стал бельгиец Фредерик Байкс. Кроме того, в каждой из десяти категорий была названа тройка лучших. Есть среди них и российские фотографы. Итак, какие же снимки, по мнению жюри, на голову выше всех остальных? Главную премию в номинации "Фотограф года" и приз 19 500 фунтов получил бельгийский фотограф Фредерик Байкс

В его серии фотографий "Белая мгла" показаны изменения природы с приходом зимы, и судьи единогласно оценили эту работу как "прекрасную". На представленном снимке изображены горы Албании в снегу и споткнувшийся осел, который пытается встать на ноги. Главная премия в номинации "Актуальные события и новости" - Алессио Роменци

Снимок сделан в ноябре 2016 года, на нем изображен боец ливийской армии на фоне своих товарищей. Ливийская армия поддерживает правительство в Триполи и сражается с группировками ИГИЛ. Второе место в номинации "Окружающий мир" - Эми Витале

Детеныша большой панды взвешивают в китайском фонде защиты панд Bifengxia Giant Panda Breeding. Удивительно, но факт: эти животные обитают на Земле восемь миллионов лет, но были открыты как вид только в прошлом веке. Третье место в номинации "Пейзаж" - Питер Франк

О своей работе фотограф сказал следующее: "Иногда тишина моря нарушается движением корабля - корабля-призрака, полного историй". Первое место в номинации "Повседневная жизнь" - Сандра Хойн

Публичный дом Кандапара в районе Тангайл - самый старый и большой бордель в Бангладеше. На снимке - Кайоль со своим полугодовалым сыном Мегеди и лежащим тут же, на кровати, клиентом. Уже через две недели после рождения ребенка Кайоль вынуждена была вернуться к работе. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...