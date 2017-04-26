Победители фотоконкурса Sony Photography Awards 2017

Главную премию в номинации "Фотограф года" и приз 19 500 фунтов получил бельгийский фотограф Фредерик Байкс
В его серии фотографий "Белая мгла" показаны изменения природы с приходом зимы, и судьи единогласно оценили эту работу как "прекрасную". На представленном снимке изображены горы Албании в снегу и споткнувшийся осел, который пытается встать на ноги.
Главная премия в номинации "Актуальные события и новости" - Алессио Роменци
Снимок сделан в ноябре 2016 года, на нем изображен боец ливийской армии на фоне своих товарищей. Ливийская армия поддерживает правительство в Триполи и сражается с группировками ИГИЛ.
Второе место в номинации "Окружающий мир" - Эми Витале
Детеныша большой панды взвешивают в китайском фонде защиты панд Bifengxia Giant Panda Breeding. Удивительно, но факт: эти животные обитают на Земле восемь миллионов лет, но были открыты как вид только в прошлом веке.
Третье место в номинации "Пейзаж" - Питер Франк
О своей работе фотограф сказал следующее: "Иногда тишина моря нарушается движением корабля - корабля-призрака, полного историй".
Первое место в номинации "Повседневная жизнь" - Сандра Хойн
Публичный дом Кандапара в районе Тангайл - самый старый и большой бордель в Бангладеше. На снимке - Кайоль со своим полугодовалым сыном Мегеди и лежащим тут же, на кровати, клиентом. Уже через две недели после рождения ребенка Кайоль вынуждена была вернуться к работе.