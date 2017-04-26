Красивая "война": "Мисс Россия" против "Мисс США" Рейтинг 9.9 "Кто на свете всех милее..." - лучший способ выяснить это - сравнить. Смотрим на самых красивых девушек двух стран и честно выбираем лучшую. "Мисс Россия-1993" - Анна Байчик

16-летняя Анна Байчик из Петербурга победила на конкурсе в 1992 году, но получила титул "Мисс Россия-1993". Сейчас Анна Байчик - доцент, старший преподаватель кафедры международной журналистики, кандидат политических наук. "Мисс США-1993" - Кения Мур

В 2007-м модель выпустила свою первую книгу, где делится с мужчинами секретами женской психологии и учит завоевывать самых неприступных красавиц. "Мисс Россия-1995" - Эльмира Туюшева

В 1994 конкурс не проводился, а в 1995-м титул "Мисс Россия" получила Эльмира Туюшева из Обнинска. После замужества Эльмира взяла фамилию Метревели. Снималась в фильмах и сериалах. "Мисс США-1995" - Челси Смит

Челси снялась в нескольких фильмах и участвовала в различных шоу на телевидении. В 2006 году она была судьей на "Мисс США" среди подростков. "Мисс Россия-1996" - Александра Петрова

Принимала участие в многочисленных телепередачах, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели. 16 сентября 2000 года Александра Петрова была убита в подъезде выстрелом в голову. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...