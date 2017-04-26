Красивая "война": "Мисс Россия" против "Мисс США"

"Мисс Россия-1993" - Анна Байчик
16-летняя Анна Байчик из Петербурга победила на конкурсе в 1992 году, но получила титул "Мисс Россия-1993".
Сейчас Анна Байчик - доцент, старший преподаватель кафедры международной журналистики, кандидат политических наук.
"Мисс США-1993" - Кения Мур
В 2007-м модель выпустила свою первую книгу, где делится с мужчинами секретами женской психологии и учит завоевывать самых неприступных красавиц.
"Мисс Россия-1995" - Эльмира Туюшева
В 1994 конкурс не проводился, а в 1995-м титул "Мисс Россия" получила Эльмира Туюшева из Обнинска. После замужества Эльмира взяла фамилию Метревели. Снималась в фильмах и сериалах.
"Мисс США-1995" - Челси Смит
Челси снялась в нескольких фильмах и участвовала в различных шоу на телевидении. В 2006 году она была судьей на "Мисс США" среди подростков.
"Мисс Россия-1996" - Александра Петрова
Принимала участие в многочисленных телепередачах, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели. 16 сентября 2000 года Александра Петрова была убита в подъезде выстрелом в голову.