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Красивая "война": "Мисс Россия" против "Мисс США"

25.04.2017 21:11
Рейтинг 9.9

"Кто на свете всех милее..." - лучший способ выяснить это - сравнить. Смотрим на самых красивых девушек двух стран и честно выбираем лучшую.

"Мисс Россия-1993" - Анна Байчик
16-летняя Анна Байчик из Петербурга победила на конкурсе в 1992 году, но получила титул "Мисс Россия-1993". Сейчас Анна Байчик - доцент, старший преподаватель кафедры международной журналистики, кандидат политических наук.

"Мисс Россия-1993" - Анна Байчик 16-летняя Анна Байчик из Петербурга победила на конкурсе в 1992 году, но получила титул "Мисс Россия-1993". Сейчас Анна Байчик - доцент, старший преподаватель кафедры международной журналистики, кандидат политических наук.

"Мисс США-1993" - Кения Мур
В 2007-м модель выпустила свою первую книгу, где делится с мужчинами секретами женской психологии и учит завоевывать самых неприступных красавиц.

"Мисс США-1993" - Кения Мур В 2007-м модель выпустила свою первую книгу, где делится с мужчинами секретами женской психологии и учит завоевывать самых неприступных красавиц.

"Мисс Россия-1995" - Эльмира Туюшева
В 1994 конкурс не проводился, а в 1995-м титул "Мисс Россия" получила Эльмира Туюшева из Обнинска. После замужества Эльмира взяла фамилию Метревели. Снималась в фильмах и сериалах.

"Мисс Россия-1995" - Эльмира Туюшева В 1994 конкурс не проводился, а в 1995-м титул "Мисс Россия" получила Эльмира Туюшева из Обнинска. После замужества Эльмира взяла фамилию Метревели. Снималась в фильмах и сериалах.

"Мисс США-1995" - Челси Смит
Челси снялась в нескольких фильмах и участвовала в различных шоу на телевидении. В 2006 году она была судьей на "Мисс США" среди подростков.

"Мисс США-1995" - Челси СмитЧелси снялась в нескольких фильмах и участвовала в различных шоу на телевидении. В 2006 году она была судьей на "Мисс США" среди подростков.

"Мисс Россия-1996" - Александра Петрова
Принимала участие в многочисленных телепередачах, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели. 16 сентября 2000 года Александра Петрова была убита в подъезде выстрелом в голову.

"Мисс Россия-1996" - Александра Петрова Принимала участие в многочисленных телепередачах, шоу-программах, презентациях, серьёзно работала в качестве фотомодели. 16 сентября 2000 года Александра Петрова была убита в подъезде выстрелом в голову.
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