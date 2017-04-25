Необычные «пришельцы» из космоса Рейтинг 9.5 К счастью, большинство из самых опасных предметов в космосе находятся на расстоянии многих световых лет от нашей крошечной планеты. Но все-таки иногда к нам прилетают «гости» из космоса. Топливный бак

В марте 2011 в Колорадо один турист наткнулся на сферический объект, лежащий в кратере, образованном от его падения. Прикоснувшись к объекту, мужчина обнаружил, что тот был еще теплым! Сотрудники НАСА идентифицировали его как топливный бак с российской ракеты «Зенит-3», запущенной в январе 2011 года. Коровий убийца

15 октября 1972 года фермеры в Трухильо, Венесуэла, услышали громкий звук удара. На следующий день они обнаружили большой камень рядом с убитой коровой. Только спустя несколько лет ученые подтвердили, что камень является метеоритом. Это единственный официально подтвержденный случай, когда падение метеорита вызвало смерть (коровы). Тунгусский метеорит

30 июня 1908 года над просторами Восточной Сибири произошел мощный взрыв. Полегло почти 2000 квадратных километров леса. Взрыв был примерно в 1000 раз мощнее взрыва ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Но самое странное, что ни одного кратера не было найдено. Ученые предположили, что в воздухе взорвался метеор, который разлетелся на осколки на высоте 10 км над поверхностью Земли. Лечебные камни

14 августа 1992 люди в городе Мбале в Нигерии услышали оглушающий взрыв в небе. Вскоре после этого камни посыпались сверху. Поскольку в стране процветала эпидемия СПИДа, жители решили, что камни послал сам Господь, чтобы избавить их от болезни. Они даже измельчали камни и добавляли их в пищу. Метеорит Гоба

Метеорит Гoбa — самый большой из найденных метеоритов, его вес 60 тонн. Хотя он упал на территории современной Намибии около 80 000 лет назад, нашли его не так уж давно. В 1920 году фермер, пахавший свое поле, наткнулся на что-то твердое в земле. Сегодня этот метеорит превратили в национальный памятник. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров