Богатые и знаменитые, которые когда-то бомжевали Рейтинг 9.1 Ради того, чтобы попасть туда, где они находятся сейчас, этим людям действительно пришлось добиваться успеха вопреки всему. Здесь вы найдёте 15 вдохновляющих историй о людях, которым в какой-то момент их жизни приходилось ночевать на улице. Обладатель «Оскара» Холли Берри осталась без крыши над головой, когда ей было чуть больше двадцати

Впервые отправившись в Чикаго, чтобы стать актрисой, Берри осталась без денег. Ее мать решила не посылать деньги дочери. В это тяжелое для нее время актриса осталась без крыши над головой. В интервью для «Star Pulse» актриса сказала:

«Этот опыт научил меня стоять за себя. Я могу справиться с любой ситуацией, даже если приходится ютиться в дешевых ночлежках и жить на имеющиеся скудные средства. Я стала человеком, который знает, что всегда добьется своего». Крис Гарднер стал прототипом для фильма «В погоне за счастьем» и был бездомным вместе с маленьким сыном, пока обучался финансам

Помимо фильма с Уиллом Смитом в главной роли, основанного на его жизни, у Гарднера за спиной два бестселлера в рейтинге «Нью-Йорк Таймс»: автобиография «В погоне за счастьем» и «Начни прямо сейчас: Жизненные уроки, как достигнуть желаемого». Но прежде, чем его историю узнал мир, Гарднер жил на улице со своим маленьким сыном. В то время он пытался построить финансовую карьеру, несмотря на отсутствие какого-либо опыта или хотя бы высшего образования. Он получил место на финансовых курсах Дина Виттера Рейнолда, но его зарплата была слишком мала, чтобы достойно жить и учиться, и, в конце концов, от него ушла жена. Сегодня он также является мотивационным спикером и исполнительным директором «Gardner Rich LLC» с офисами в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. На его сайте говорится, что детство Гарднера было наполнено «нищетой, домашним насилием, алкоголизмом, сексуальными домогательствами и безграмотностью». Хилари Суонк выросла в трейлерном парке и подростком жила с матерью в машине.

Прежде, чем стать обладательницей «Оскара», Суонк успела бросить школу и пожить жизнью невостребованной бедствующей актрисы. Ребекка Лонг рассказала в интервью CBSNews.com, что, когда Хилари было пятнадцать, они с матерью уехали из дома в Беллингеме, штат Вашингтон, и направились в Калифорнию с 75 долларами и картой для мобильника. По приезду они несколько недель жили в машине. К счастью, вскоре Суонк предложили роль Тины Брендон в фильме «Парни не плачут» — роль, за которую она получила 3 000 долларов. Впоследствии она принесла Хилари премию Академии киноискусств за лучшую женскую роль. Соучредитель самой большой специализированной сети кофейных магазинов Канады однажды оказался бездомным из-за любви к выпивке.

Как утверждает Джон Дэмон в «The Chronicle Herald», когда Фрэнку О’Диа было чуть больше двадцати, он попрошайничал и жил на улице. Так продолжалось до тех пор, пока он и его партнер не открыли «Вторую чашку», которая на сегодняшний день является самой большой специализированной кофейной сетью в Канаде и насчитывает 360 филиалов. Сейчас у персонального финансового консультанта Сьюз Орман примерно 25 миллионов долларов, а в 1973 году она 4 месяца жила в фургоне.

Как сообщает msn.com, когда Сьюз впервые отправилась в Беркли, штат Калифорния, Орман не могла себе позволить ничего, больше своего фургончика, сейчас она владеет недвижимостью на сумму примерно в 7 миллионов долларов. Широко известный финансовый консультант и обладатель премии «Эмми» также опубликовала несколько бестселлеров. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...