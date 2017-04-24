Самые популярные океанариумы мира Рейтинг 9.8 Цввет Земли, как уверяют космонавты, — голубой. Иначе и быть не может: две трети ее поверхности покрыто водой. Половина всех позвоночных животных на Земле – обитатели воды. Океанариум Тюрауми, Япония

Одним из самых известных и удивительных в мире является океанариум Тюрауми, расположенный в северной части Окинавы, в городе Мотобу. Океанариум, который гости города могут посетить сегодня, открылся в 2002 году, за первые 8 лет работы его посетило 20 миллионов человек. Самый первый аквариум в этом месте был построен еще в 1975 году, а позднее решено было построить для него новое четырехэтажное здание. Всего в этом здании разместили 77 аквариумов, коллекция океанариума насчитывает 26 000 морских животных, которые относятся к 740 различным видам. Главной особенностью океанариума является его центральный аквариум, объем которого составляет 7 500 кубометров. Его обзорная панель выполнена из оргстекла, толщина которого составляет 60 см, ее ширина составляет 22,5 метра, а высота – 8,2 метра соответственно. На первый взгляд она напоминает огромный экран, подобный тому, который можно увидеть в самых современных кинотеатрах. Перед этим «экраном» установлены удобные мягкие кресла, поэтому у посетителей всегда есть возможность устроиться поудобнее и наблюдать за тем, как в лазурной воде неспешно проплывают акулы и экзотические рыбки. Океанариум Тюрауми обязательно понравится и любителям острых ощущений, в нем есть особенный зал, посвященный акулам — Shark Research Lab. Здесь помимо аквариумов с животными представлена интереснейшая коллекция экспонатов, в числе которых огромные челюсти 16-метровой акулы. Отличается океанариум и высококлассным техническим оснащением, воду для его обитателей закачивают прямо из океана, предварительно очистив и прогрев до определенной температуры. Аквариум в Сиднее, Австралия

Год появления: 1988. Населенность (посещаемость): более 1 млн человек в год.

Другой известный на весь мир океанариум находится в Сиднее, он открылся в 1988 году и сегодня представляет вниманию посетителей одну из самых богатейших коллекций морских обитателей в мире. Этот океанариум славен впечатляющей системой подводных туннелей, прогулка по которым обещает быть незабываемой. У посетителей создается реалистичное ощущение полного погружения в морскую бездну, над их головами проплывают огромные акулы и стайки пестрых рыбок, а вокруг открываются дивные подводные пейзажи. В океанариуме Сиднея обитает более 11 000 морских животных и рыб, которые охватывают более 650 различных видов. Обширная территория океанариума разделена на несколько тематических зон, у посетителей будет возможность заглянуть в «Обитель морских котиков» и понаблюдать за одними из самых дружелюбных морских животных в мире. Одним из самых впечатляющих залов считается «Открытый океан», где в огромном аквариуме плавают акулы, вес которых достигает 300 кг. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров