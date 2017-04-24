Известные актрисы в роли Анны Карениной Рейтинг 9.2 На днях стартовал показ российской драмы «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской в главной роли. Этот роман Льва Толстого считается одним из самых экранизируемых произведений русской литературы. Всего насчитывается более 25 фильмов, снятых по мотивам книги. Сегодня мы собрали семь самых ярких актрис, которые примерили на себя образ Анны Карениной. Грета Гарбо

В первой звуковой экранизации «Анны Карениной» 1935 года роль главной героини досталась «снежной королеве Голливуда» Грете Гарбо. Кстати, она уже оказывалась на месте Карениной в немой экранизации 1927 года. Вторую версию с участием актрисы признали лучшим зарубежным фильмом на Венецианском кинофестивале. В целом образ, созданный Гретой Гарбо, вызывает симпатию, но нет того душевного надлома, который прослеживается в литературном образе Льва Николаевича Толстого. Вивьен Ли

Фильм 1948 года с участием Вивьен Ли стал альтернативой для тех зрителей, кому игра Греты Гарбо показалась слишком вычурной. Актриса добавила в образ Карениной трогательности и тепла. Вивьен Ли даже начала изучать русский язык, пытаясь понять желания и поступки ее героини. Татьяна Самойлова

Самый узнаваемый образ Анны Карениной не только для отечественного, но и для зарубежного зрителя создала Татьяна Самойлова в экранизации Александра Зархи в 1967 году. Режиссер снял фильм точно по книге. На роль главной героини претендовали первые красавицы того времени – Элина Быстрицкая, Людмила Чурсина, Татьяна Доронина, но Александр Зархи выбрал Самойлову. Ее темные глаза и волосы, бледная кожа удачно вписывались в аристократический образ Карениной, описанный Львом Толстым. После невероятного успеха на Каннском фестивале фильма «Летят журавли», где главную роль исполнила Самойлова, иностранные режиссеры предложили актрисе сняться в голливудской версии «Анны Карениной» в паре с актером Жераром Филипом. Но руководители Госкино не отпустили Самойлову на съемки, приводя иностранным коллегам нелепые оправдания и доводы. Жаклин Биссет

В 1985 году в Голливуде вышла очередная экранизация «Анны Карениной» с Жаклин Биссет в главной роли. Актриса выглядела значительно старше литературного образа. В целом она сумела передать аристократические манеры Карениной, ее статность, сдержанность. Что касается внутренних душевных переживаний, критики сошлись во мнении, что Каренина-Биссет получилась женщиной-загадкой. Софи Марсо

Очередная голливудская версия «Анны Карениной», снятая режиссером Бернардом Роузом, вышла в 1997 году. В главной роли была Софи Марсо. Зрителя не мог не привлечь созданный антураж: все съемки проходили в России. Действия разворачивались на фоне Эрмитажа, Мариинского дворца и других памятников архитектуры северной столицы. Многие критики весьма лестно отозвались об игре Софи Марсо, несмотря на то, что в фильме очень много несоответствий с романом Толстого. Сама актриса потом признавалась в интервью, что она не совсем понимала, что чувствовала ее героиня, которая оставила ребенка ради любовника. 1-56-7далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...