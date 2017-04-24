Как выглядит самая крутая железная дорога в мире Рейтинг 9.7 Пилатусбан считается самой крутой железной дорогой в мире. Весь маршрут от города Альпнахштадт до вершины горы Пилатус поезд проходит за полчаса, делая пару остановок по пути. Самый опасный участок железной дороги Пилатусбан — в конце, когда поезд въезжает в тоннели, а туристы судорожно вжимаются в кресла. Вот здесь начинается настоящий швейцарский экстрим. Пилатус — это горный массив в Швейцарских Альпах, одно из тех мест, где «надо побывать». Добраться до вершины горы можно тремя способами: по зубчатой железной дороге (из Alpnachstad), по канатной дороге (из Kriens) или пешком. Любой из способов подъема оставит незабываемые впечатления, главное — угадать с погодой. А она здесь переменчива — дождь может сменить солнечную погоду без предупреждения, и наоборот. И это порой по несколько раз за день. Пилатусбан — старая железная дорога, ее открытие состоялось в 1889 году, а в 1937-м она была электрифицирована. Строительство железной дороги осуществлялось по проекту инженера с говорящей фамилией Эдуарда Лохера. Интересен факт, что, когда он предложил проект конструкции с двумя горизонтально движущимися зубчатыми колесами, его назвали чудаком. Сегодня же система Locher — одна из распространенных конструкций зубчатых зацеплений на железных дорогах. Для справки: зубчатая железная дорога — рельсовый вид транспорта, моторные вагоны (или локомотив) которого оснащены одним или несколькими зубчатыми колесами. Они включаются во время движения. Между обычными рельсами уложена зубчатая рейка, с которой сцепляется зубчатое колесо локомотива (или вагонов). Такая технология обеспечивает лучшее сцепление с рельсами при подъемах на уклонах до 16% и более (для сухих условий) и до 14% (при влажных условиях). 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров