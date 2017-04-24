Малоизвестные личные фото из жизни Королевы Елизаветы II Рейтинг 9.9 У 91-летней королевы Великобритании Елизаветы II, у которой 21 апреля было день рождения, есть аккаунт в инстаграме theroyalfamily. В нем собраны фотосвидетельства ее удивительной жизни. Мы решили рассказать о некоторых самых интересных снимках. Аккаунт полон свежих фотографий, но есть и старые — сделанные в эпоху до инстаграма. Здесь будущая королева Елизавета II изображена с королевой-матерью и своей младшей сестрой принцессой Маргарет в 1939 году. Принцесса умерла в 2002 году в возрасте 71 года. Вот также очень примечательное фото. Это юный принц Чарльз и принцесса Анна с матерью в 1954 году. Оба они родились, когда Елизавета еще была принцессой. Принц родился в 1948 году, а его сестра — на два года позже. У королевы Елизаветы и ее супруга принца Филиппа четверо детей. Королева всегда любила собак. Здесь она изображена со своим псом Дуки в 1939 году. Быть королевой — значит встречаться со множеством известных людей. В 1969 году королева встретилась с Нилом Армстронгом — первым человеком, ступившим на Луну. Майкл Коллинз и Базз Олдрин также присутствовали. Со знаменитостями королева тоже встречается. Это Джули Эндрюс и Элизабет Тейлор в 2000 году после получения титулов леди. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров