 
TOP 10

1 Макрон обошел Ле Пен на выборах президента Франции

2 Дубль Месси принес победу "Барселоне" над "Реалом" в Эль Класико (ВИДЕО)

3 "Открываешь стадион - судья в подарок": Сеть возмутили судейство и газон на "Зенит-арене" (ФОТО, ВИДЕО)

4 Лолиту сняли с поезда в Киев, не пустив к больной дочери (ВИДЕО)

5 Во Владивостоке спасая кошку, автоледи разбила 11 машин (ВИДЕО)

6 "Государство не должно лезть в трусы гражданам": Собчак призвала Путина "прекратить повестку" о геях

7 ВИДЕО нового развлечения школьников Владивостока шокировало Сеть

8 Супружеская пара из России утонула во время дайвинга во Французской Полинезии

9 NASA показало ФОТО "марсианского дерева"

10 В Великобритании выбрали "Мисс СССР 2017" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Малоизвестные личные фото из жизни Королевы Елизаветы II

23.04.2017 16:34
Рейтинг 9.9

У 91-летней королевы Великобритании Елизаветы II, у которой 21 апреля было день рождения, есть аккаунт в инстаграме theroyalfamily. В нем собраны фотосвидетельства ее удивительной жизни. Мы решили рассказать о некоторых самых интересных снимках.

Аккаунт полон свежих фотографий, но есть и старые — сделанные в эпоху до инстаграма. Здесь будущая королева Елизавета II изображена с королевой-матерью и своей младшей сестрой принцессой Маргарет в 1939 году. Принцесса умерла в 2002 году в возрасте 71 года.

Аккаунт полон свежих фотографий, но есть и старые — сделанные в эпоху до инстаграма. Здесь будущая королева Елизавета II изображена с королевой-матерью и своей младшей сестрой принцессой Маргарет в 1939 году. Принцесса умерла в 2002 году в возрасте 71 года.

Вот также очень примечательное фото. Это юный принц Чарльз и принцесса Анна с матерью в 1954 году. Оба они родились, когда Елизавета еще была принцессой. Принц родился в 1948 году, а его сестра — на два года позже. У королевы Елизаветы и ее супруга принца Филиппа четверо детей.

Вот также очень примечательное фото. Это юный принц Чарльз и принцесса Анна с матерью в 1954 году. Оба они родились, когда Елизавета еще была принцессой. Принц родился в 1948 году, а его сестра — на два года позже. У королевы Елизаветы и ее супруга принца Филиппа четверо детей.

Королева всегда любила собак. Здесь она изображена со своим псом Дуки в 1939 году.

Королева всегда любила собак. Здесь она изображена со своим псом Дуки в 1939 году.

Быть королевой — значит встречаться со множеством известных людей. В 1969 году королева встретилась с Нилом Армстронгом — первым человеком, ступившим на Луну. Майкл Коллинз и Базз Олдрин также присутствовали.

Быть королевой — значит встречаться со множеством известных людей. В 1969 году королева встретилась с Нилом Армстронгом — первым человеком, ступившим на Луну. Майкл Коллинз и Базз Олдрин также присутствовали.

Со знаменитостями королева тоже встречается. Это Джули Эндрюс и Элизабет Тейлор в 2000 году после получения титулов леди.

Со знаменитостями королева тоже встречается. Это Джули Эндрюс и Элизабет Тейлор в 2000 году после получения титулов леди.
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга