Самые древние живые организмы и где они обитают Рейтинг 9.2 Продолжительность жизни большинства организмов составляет не более одного века. Но есть на свете уникальные существа, неподвластные времени, которые существуют испокон веков. MailOnline Travel опубликовал список самых древних ныне существующих растений и животных на Земле. Древние обитатели привлекают тысячи посетителей со всех уголков земли из года в год. Для научного общества, наряду с туристами, долгоживущие чудо-бионты являются своеобразной меккой. Исследователи пытаются раскрыть секрет такой невероятной долговечности . Морская трава на Балеарских островах в Испании - 100 000 лет

Художница из Бруклина Рейчел Суссман разместила изображение водорослей в своем иллюстрированном издании «Старейшие живые существа в мире», дав название иллюстрации «эпическое путешествие во времени и пространстве». Морская трава, найденная на Балеарских островах в Испании, считается одним из самых древних организмов в мире, который существует уже около 100 000 лет. Морские водоросли - это фактически растения со своими плодами. Древние подводные луга тянутся практически на 10 миль в ширину. Для защиты полей, покрывающие дно океана, правительство потребовало, чтобы эти участки земли были отмечены на навигационных картах морей. Пандо, осиновому Дрожащему гиганту - 80 000 лет

Пандо является одним из крупнейших и древнейших организмов на Земле. Единая корневая система леса насчитывает более 80 000 лет. Колония Пандо произошла от единственной мужской особи, дрожащей осины из Национального леса Фишлейк, штат Юта. Большой единый организм в мире насчитывает более 40 000 единиц-стволов с общим весом корневого массива в 13 миллионов фунтов. Пандо, который также известен как Трепещущий гигант, простирается на 106 акров. В настоящее время лес страдает из-за вторжений насекомых, засухи и других неблагоприятных факторов. Вулканической губке из залива Макмердо в Антарктиде 15 000 лет

Ученые полагают, что гигантским вулканическим губкам, обнаруженным в ледяных водах шельфа Макмердо, вполне может быть около 15 000 лет. Оседлый водный беспозвоночный обитетель в основном имеет белый, светло-желтый окрас и может достигать 200 см в высоту и 140 см в ширину. Ученые обнаружили, что чрезвычайно холодный климат в океане замедляет все биологические процессы, приводя к увеличению продолжительности жизни, в следствие чего губки растут с минимальной скоростью. Мягкие пористые наросты обычно можно обнаружить на глубине более 30 метров под слоями льда, что, в свою очередь, затрудняет их изучение. Черепахе Джонатану, проживающей на Сейшельских островах, 184 года

Джонатан превзошел среднюю продолжительность жизни гигантской черепахи. которая прожила 150 лет. Он по-прежнему полон сил, не смотря на свои 184 года. Черепахе было около 50 лет, когда он прибыл с Сейшельских островов на маленький остров Святой Елены в Южной Атлантике в 19 веке в качестве подарка тогдашнему губернатору. После смерти Харриет, 175-летней гигантской черепахи на Галапагосских островах, в 2005 году в Австралии, Джонатан был признан самым пожилым животным мира, дожившим до старости в возрасте 184 лет. В свое время на острове Святой Елены черепаха пережила правление 28 британских губернаторов. На данный момент он разделяет место своего обиталища с четырьмя другими гигантскими черепахами: Дэвидом, Эммой, Фредериком и Миртл. По словам экспертов, несмотря на небольшой упадок здоровья в начале прошлого года, повлиявший на его зрение и обоняние, нет сомнений, что он проживет еще не одно десятилетие. Туатара Генрих благополучно прожила 120 лет, Саутлендский музей Новой Зеландии

Принц Гарри встретил 120-летнюю туатару во время посещения острова Стюарт в Новой Зеландии в мае 2015 года. Генри считается старейшей живущей в Новой Зеландии туатарой - рептилией-эндемиком. Хотя существа и напоминают ящериц, но их вид является частью отдельной линии, которая существовала до динозавров и пережила их исчезновение. Генри, ставший отцом в пожилом возрасте в 111 лет, живет в Музее и художественной галерее Саутленда. Его позднее отцовство заставило привлечь к себе внимание мировой прессы, и он даже был приглашен принцем Гарри в 2015 году. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров