10 трагических смертей, которые произошли во время конкурсов Рейтинг 9.2 Зачастую для того, чтобы победить в конкурсе, люди готовы пожертвовать не только временем, силами и деньгами, но и собственной жизнью, о трагических смертях, которые произошли во время конкурсов- в нашем репортаже 1. Конкурс по поеданию пончиков забрал жизнь участника

Сорокадвухлетний житель Денвера, Тревис Малоуфф, умер во время конкурса по поеданию пончиков. Он подавился, когда пытался съесть 200-граммовый глазированный пончик во время конкурса "Tex-Ass Challenge", участники которого должны были за 80 секунд расправиться с огромным пончиком (размером с шесть обычных пончиков). Малоуфф заплатил слишком большую цену за возможность бесплатно полакомиться пончиками. Кафе, где произошёл данный инцидент, впоследствии решило отказаться от проведения некогда популярного конкурса. 2. Конкурс по рисованию карикатур на пророка Мухаммеда закончился перестрелкой

В 2015 году во время проведения конкурса по рисованию карикатур на пророка Мухаммеда в пригороде Далласа двое мужчин открыли огонь по людям. (В мусульманстве изображения Мухаммеда, включая статуи, запрещены, поскольку они, как считается, поощряют поклонение идолам.) Мужчины начали стрелять по людям, когда конкурс подходил к своему завершению. Полицейские, которые обеспечивали безопасность мероприятия, открыли по преступникам ответный огонь. Стрелки были убиты. Конкурс спонсировала антимусульманская организация «Остановите исламизацию Америки» (англ. Stop Islamization of America). По иронии судьбы, он проводился на том месте, где когда-то проходило мероприятие, осуждавшее исламофобию. 3. Студентка умерла во время конкурса по поеданию блинов

В марте 2017 года двадцатилетняя студентка Кейтлин Нельсон стала участницей конкурса по поеданию блинов, который проходил в Университете Священного Сердца в Фэрфилде, штат Коннектикут. Во время конкурса девушка подавилась блином, и ей стало плохо. Нельсон отвезли в больницу в критическом состоянии. Её перевели в Колумбийско-пресвитерианский госпиталь в Манхэттене, где она позже скончалась. Официальной причиной смерти девушки стала «асфиксия, которая была вызвана обтурацией дыхательных путей куском непрожёванной пищи». 4. Смерть во время конкурса по поеданию корн-догов

В январе 2016 года мать и дочь, Дебра и Джесси Нарбек, отдыхали в клубе "Fire and Ice" в Санта-Фе (Нью-Мексико). Пятидесятишестилетняя Дебра, которая была сильно пьяна, решила принять участие в пикантном конкурсе. Согласно его правилам, женщины должны были стать на колени перед мужчинами и в такой позе есть корн-доги, которые те держали возле своего паха. Внезапно Дебре стало плохо. Она подавилась корн-догом и начала задыхаться. До приезда парамедиков организаторы конкурса применили приём Геймлиха и сделали женщине искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Её отвезли в больницу, где она умерла несколько дней спустя от серьёзных проблем, вызванных приступом удушья. Семья Дебры впоследствии подала на владельцев клуба в суд, обвинив его персонал в проведении опасных конкурсов без медицинского надзора. 5. Победитель конкурса по поеданию живых насекомых умер сразу же после завершения мероприятия

В 2012 году тридцатидвухлетний Эдвард Арчболд принял участие в конкурсе по поеданию живых насекомых, который проходил в Дирфилд-Биче (штат Флорида), и стал победителем, выигравшим змею. Однако он не успел насладиться своей победой, поскольку сразу же после завершения конкурса потерял сознание и умер. Мужчина съел десятки живых тараканов и червей. Изначально думали, что причиной его смерти стала аллергическая реакция на тараканов. Однако вскрытие показало, что он умер из-за насекомых, застрявших в его горле и перекрывших подачу кислорода. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ