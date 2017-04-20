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Самые жуткие найденные существа, и кем они оказались на самом деле

19.04.2017 23:34
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Эти фотографии странных и порой жутких существ заставили многих людей содрогнуться и задаться вопросом: "Что это за чертовщина?". Их изображения распространялись по всему Интернету, что дало возможность многим высказать свои невероятные предположения о происхождении этих созданий. Вот одни из самых удивительных существ, которые были обнаружены, и кем они на самом деле оказались.

1. Монтокский монстр
История началась, когда неизвестное существо выкинуло на берег в районе Монток в Нью-Йорке в 2008 году. Местная молодежь сфотографировала тушу и продала снимки в газеты. С тех пор, как был обнаружен монтокский монстр, в том же районе нашли и другие туши. Появились предположения, что это черепаха без панциря, собака, большой грызун или научный эксперимент, который проводили в правительственном центре по тестированию животных.

1. Монтокский монстр История началась, когда неизвестное существо выкинуло на берег в районе Монток в Нью-Йорке в 2008 году. Местная молодежь сфотографировала тушу и продала снимки в газеты. С тех пор, как был обнаружен монтокский монстр, в том же районе нашли и другие туши. Появились предположения, что это черепаха без панциря, собака, большой грызун или научный эксперимент, который проводили в правительственном центре по тестированию животных.

На самом деле: Эксперты пришли к выводу, что существо является трупом енота, что соответствовало форме зубов и лап, но у которого отсутствовала передняя челюсть. Странный вид объясняется тем, что его тело начало разлагаться.

На самом деле: Эксперты пришли к выводу, что существо является трупом енота, что соответствовало форме зубов и лап, но у которого отсутствовала передняя челюсть. Странный вид объясняется тем, что его тело начало разлагаться.

2. Луизианский монстр
В декабре 2010 года камера неизвестного, установленная для охоты на оленей, запечатлела нечто пугающее.

2. Луизианский монстр В декабре 2010 года камера неизвестного, установленная для охоты на оленей, запечатлела нечто пугающее.

На снимке видно худое, неуклюжее, быстро передвигающееся и, судя по всему, ночное существо, которое казалось хочет проглотить вашу душу.
На самом деле: Загадка этого существа не была разгадана, хотя многие считают что снимок был обработан с помощью фотошопа. Две компании попытались использовать снимок для вирусной рекламы. Так например, компания Playstation заявила, что существо было в игре Resistance 3.

На снимке видно худое, неуклюжее, быстро передвигающееся и, судя по всему, ночное существо, которое казалось хочет проглотить вашу душу. На самом деле: Загадка этого существа не была разгадана, хотя многие считают что снимок был обработан с помощью фотошопа. Две компании попытались использовать снимок для вирусной рекламы. Так например, компания Playstation заявила, что существо было в игре Resistance 3.

3. Ребенок-пришелец из Мексики
В мае 2007 года мексиканский фермер Марио Морено Лопес (Mario Moreno Lopez) обнаружил странное существо в капкане для крыс. Он попытался утопить его, убив его только с третьего раза. Существо было маленьким – длиной около 70 см с удлиненной головой, что вызвало предположения о том, что оно являлось ребенком пришельца с высоким уровнем интеллекта.

3. Ребенок-пришелец из Мексики В мае 2007 года мексиканский фермер Марио Морено Лопес (Mario Moreno Lopez) обнаружил странное существо в капкане для крыс. Он попытался утопить его, убив его только с третьего раза. Существо было маленьким – длиной около 70 см с удлиненной головой, что вызвало предположения о том, что оно являлось ребенком пришельца с высоким уровнем интеллекта.
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