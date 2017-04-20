Еда, которая совсем не похожа на еду

Пиур
Морепродукт, внешне напоминающий коралл. Едят только внутреннюю часть.
На вкус похож на намыленную медузу. "Похоже на камень с красным шариком какой-то клейкой массы внутри. Некоторые обожают его с первой дегустации, остальные считают гадостью", - рассказывает пробовавший.
Маринованные свиные ножки
Соленые, подкопченные и выдержанные в уксусе свиные ноги.
На вкус похоже на ветчину, вымоченную в уксусе.
Тихоокеанский гигантский двустворчатый моллюск
Этот гигантский моллюск живет в соленой воде. Едоков он пугает своей фаллической формой, но если страх удастся преодолеть, окажется, что этот моллюск - один из самых вкусных морепродуктов!
Куликулиаются
Рецепт блюда прост. Куликули готовятся как обычные маринованные огурцы, только вместо соли, сахара и прочих специй их засыпают сухим порошком для приготовления прохладительных напитков Kool Aid. Говорят, это довольно необычно и пикантно, при этом каждый вид напитка дает собственный вкус.
Балменский омар
Этот австралийский подвид омара выглядит несколько, гм, угрожающе. Но бояться не надо: великолепный вкус подтвердит, что родство с обычным омаром у него достаточно близкое.