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Еда, которая совсем не похожа на еду

19.04.2017 23:12
Рейтинг 8.7

Приятно есть аппетитные, со вкусом оформленные блюда, даже если некоторые ингредиенты для вас незнакомы и вызывают легкое опасение. Но всему есть предел, и стремлению пробовать новое - тоже. Эти блюда явно не вызовут аппетита у неподготовленного едока! Наоборот - их вид способен мгновенно отбить его. И все-таки давайте разберемся, что это и из чего сделано, - может, это поможет набраться смелости и все-таки попробовать кусочек?

Пиур
Морепродукт, внешне напоминающий коралл. Едят только внутреннюю часть. На вкус похож на намыленную медузу. "Похоже на камень с красным шариком какой-то клейкой массы внутри. Некоторые обожают его с первой дегустации, остальные считают гадостью", - рассказывает пробовавший.

Пиур Морепродукт, внешне напоминающий коралл. Едят только внутреннюю часть. На вкус похож на намыленную медузу. "Похоже на камень с красным шариком какой-то клейкой массы внутри. Некоторые обожают его с первой дегустации, остальные считают гадостью", - рассказывает пробовавший.

Маринованные свиные ножки
Соленые, подкопченные и выдержанные в уксусе свиные ноги. На вкус похоже на ветчину, вымоченную в уксусе.

Маринованные свиные ножкиСоленые, подкопченные и выдержанные в уксусе свиные ноги. На вкус похоже на ветчину, вымоченную в уксусе.

Тихоокеанский гигантский двустворчатый моллюск
Этот гигантский моллюск живет в соленой воде. Едоков он пугает своей фаллической формой, но если страх удастся преодолеть, окажется, что этот моллюск - один из самых вкусных морепродуктов!

Тихоокеанский гигантский двустворчатый моллюскЭтот гигантский моллюск живет в соленой воде. Едоков он пугает своей фаллической формой, но если страх удастся преодолеть, окажется, что этот моллюск - один из самых вкусных морепродуктов!

Куликулиаются
Рецепт блюда прост. Куликули готовятся как обычные маринованные огурцы, только вместо соли, сахара и прочих специй их засыпают сухим порошком для приготовления прохладительных напитков Kool Aid. Говорят, это довольно необычно и пикантно, при этом каждый вид напитка дает собственный вкус.

Куликулиаются Рецепт блюда прост. Куликули готовятся как обычные маринованные огурцы, только вместо соли, сахара и прочих специй их засыпают сухим порошком для приготовления прохладительных напитков Kool Aid. Говорят, это довольно необычно и пикантно, при этом каждый вид напитка дает собственный вкус.

Балменский омар
Этот австралийский подвид омара выглядит несколько, гм, угрожающе. Но бояться не надо: великолепный вкус подтвердит, что родство с обычным омаром у него достаточно близкое.

Балменский омар Этот австралийский подвид омара выглядит несколько, гм, угрожающе. Но бояться не надо: великолепный вкус подтвердит, что родство с обычным омаром у него достаточно близкое.
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