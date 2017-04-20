Еда, которая совсем не похожа на еду Рейтинг 8.7 Приятно есть аппетитные, со вкусом оформленные блюда, даже если некоторые ингредиенты для вас незнакомы и вызывают легкое опасение. Но всему есть предел, и стремлению пробовать новое - тоже. Эти блюда явно не вызовут аппетита у неподготовленного едока! Наоборот - их вид способен мгновенно отбить его. И все-таки давайте разберемся, что это и из чего сделано, - может, это поможет набраться смелости и все-таки попробовать кусочек? Пиур

Морепродукт, внешне напоминающий коралл. Едят только внутреннюю часть. На вкус похож на намыленную медузу. "Похоже на камень с красным шариком какой-то клейкой массы внутри. Некоторые обожают его с первой дегустации, остальные считают гадостью", - рассказывает пробовавший. Маринованные свиные ножки

Соленые, подкопченные и выдержанные в уксусе свиные ноги. На вкус похоже на ветчину, вымоченную в уксусе. Тихоокеанский гигантский двустворчатый моллюск

Этот гигантский моллюск живет в соленой воде. Едоков он пугает своей фаллической формой, но если страх удастся преодолеть, окажется, что этот моллюск - один из самых вкусных морепродуктов! Куликулиаются

Рецепт блюда прост. Куликули готовятся как обычные маринованные огурцы, только вместо соли, сахара и прочих специй их засыпают сухим порошком для приготовления прохладительных напитков Kool Aid. Говорят, это довольно необычно и пикантно, при этом каждый вид напитка дает собственный вкус. Балменский омар

Этот австралийский подвид омара выглядит несколько, гм, угрожающе. Но бояться не надо: великолепный вкус подтвердит, что родство с обычным омаром у него достаточно близкое. 1-56-1011-1516-2021-21далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ