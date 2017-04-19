15 худших президентов в истории США Рейтинг 9.5 Говоря в наши дни об Америке с нашими соотечественниками, от большинства из них трудно услышать что-то хорошее. Однако, не только мы склонны хулить заокеанских соседей, кое-чего в своей истории стесняются и сами американцы. Итак, вашему вниманию представляем тех, кем не принято гордиться даже в американском обществе. 15. Вудро Вильсон, (1913 - 1921) — поклонник Kу Kлукс Kлана

Вудро Вильсон стал президентом спустя десятилетия после гражданской войны, но это не мешало ему использовать его положение, чтобы пытаться аннулировать любое продвижение прав чернокожего населения США. Его отец, священнослужитель, был рабовладельцем и защищал рабство с кафедры проповедника. Прежде, чем стать президентом Соединенных Штатов, он был ректором Принстонского университета в 1902 и делал все, что он мог, чтобы мешать афроамериканцам получить хоть малейший шанс на поступление. В 1901 он написал книгу под названием История американцев, у которых он приводил оправдание Kу Kлукс Kлану. Как президент, он учредил сегрегацию рабочего места правительством и поддержал ее в армии во время Первой мировой войны. Он сказал протестующим, “Сегрегация не унижение, а выгода, и именно так она должна расцениваться Вами, господа”. Он известен показом откровенно расистского фильма Рождение Страны — который прославлял Kу Kлукс Kлан — в Белом доме. Фильм, по сути, цитирует его самого, “Белые были пробуждены простым инстинктом самосохранения, пока наконец не возник большой Ку-клукс-клан, истинная империя юга, готовая защитить южную страну”. Вудро также ненавидел иммигрантов в первом поколении наряду со свободой слова. Он принял закон Мятежа 1918 года, который сделал критику правительства незаконной, и он заказал печально известные Паломничьи Рейды, серию акций Министерства Юстиции США, в ходе которых была попытка незаконно выслать до 10,000 радикальных левых. 14. Ричард Никсон (1969 - 1974) — хитрый Дикки

Потребовалось всего лишь пять лет в положении президента № 37 для Хитрого Дикки, чтобы войти в большинство списков Америки, как худший президент за всю историю. Несмотря на факторы, позволяющие трактовать его президентство как положительное, включая открытие отношений с Китаем, создание Агентства по охране окружающей среды и Комиссию по безопасности потребительских товаров, имя Никсона неразрывно связано со всего одним событием, которое прикончило его политическую карьеру: Уотергейт. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ