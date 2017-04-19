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15 богатых знаменитостей, которые владеют островами

18.04.2017 15:51
Рейтинг 9.2

Как знаменитости могут понять, что действительно богаты? Может, покупкой часов за 100000 долларов, Bentley, особняка с теннисным кортом? У многих из них так много денег, что они вполне могут позволить себе приобрести частный остров. Только представьте себе отдых, который может никогда не заканчиваться, да и тропический рай, принадлежащий всецело вам. Многие известные линости уже осуществили эту мечту, взгляните на этих счастливчиков!

15. Николас Кейдж - Лиф Кей, Багамские острова
Николас Кейдж известен своей расточительностью. Он скупает все: от особняков с привидениями и крокодилов до осьминогов и черепов динозавров. В 2006 году актер купил за 3 млн. долларов остров под названием Лиф Кей в архипелаге Багамских островов. Возможно, именно там он и любуется своей удивительной коллекцией.

15. Николас Кейдж - Лиф Кей, Багамские острова Николас Кейдж известен своей расточительностью. Он скупает все: от особняков с привидениями и крокодилов до осьминогов и черепов динозавров. В 2006 году актер купил за 3 млн. долларов остров под названием Лиф Кей в архипелаге Багамских островов. Возможно, именно там он и любуется своей удивительной коллекцией.

14. Эдди Мерфи - Рустер Кей Багамские острова
В 2007 году один из самых высокооплачиваемых актеров мира приобрел остров Рустер Кей на Багамах за 15 млн. долларов. Стоит отметить, что состояние Мерфи оценивается в 85 млн. долларов. Ходят слухи, что комик еще и стал владельцем соседнего острова.

14. Эдди Мерфи - Рустер Кей Багамские островаВ 2007 году один из самых высокооплачиваемых актеров мира приобрел остров Рустер Кей на Багамах за 15 млн. долларов. Стоит отметить, что состояние Мерфи оценивается в 85 млн. долларов. Ходят слухи, что комик еще и стал владельцем соседнего острова.

13. Фэйт Хилл и Тим МакГроу - Гоут Сити, Багамские острова
Исполнители кантри-музыки Фэйт Хилл и Тим МакГроу обрели не только семейное счастье, но и добились мировой славы. Общий капитал супругов оценивается в 165 млн. долларов, поэтому им не составило труда обзавестись личным островом на Багамах в 2006 году.

13. Фэйт Хилл и Тим МакГроу - Гоут Сити, Багамские островаИсполнители кантри-музыки Фэйт Хилл и Тим МакГроу обрели не только семейное счастье, но и добились мировой славы. Общий капитал супругов оценивается в 165 млн. долларов, поэтому им не составило труда обзавестись личным островом на Багамах в 2006 году.

12. Рики Мартин - Ангра-дус-Рейс, Бразилия
Пуэрториканец, прославившийся на весь мир песней "Livin la Vida Loca", активно помогает благотворительным организациям и не жалеет средств на добрые дела. Не забывает Рики и себя побаловать. Так, в 2008 году он стал владельцем острова неподалеку от бразильского курорта Ангра-дус-Рейс. За собственный рай певец заплатил 8 млн. долларов, но у него еще остались 60 млн.

12. Рики Мартин - Ангра-дус-Рейс, Бразилия Пуэрториканец, прославившийся на весь мир песней "Livin la Vida Loca", активно помогает благотворительным организациям и не жалеет средств на добрые дела. Не забывает Рики и себя побаловать. Так, в 2008 году он стал владельцем острова неподалеку от бразильского курорта Ангра-дус-Рейс. За собственный рай певец заплатил 8 млн. долларов, но у него еще остались 60 млн.

11. Тайлер Перри - Уайт Бэй Кей, Багамские острова
Самый богатый мужчина в сфере массовых развлечений по версии Forbes в 2011 году сделал себе роскошный подарок на юбилей. В 2009 году, в честь своего сорокалетия, Тайлер Перри купил остров Уайт Бэй Кей на Багамах. Стоит отметить, что покупка не стала для него слишком затратной, ведь состояние актера, режиссера и предприниматель оценивается в 400 млн. долларов.

11. Тайлер Перри - Уайт Бэй Кей, Багамские островаСамый богатый мужчина в сфере массовых развлечений по версии Forbes в 2011 году сделал себе роскошный подарок на юбилей. В 2009 году, в честь своего сорокалетия, Тайлер Перри купил остров Уайт Бэй Кей на Багамах. Стоит отметить, что покупка не стала для него слишком затратной, ведь состояние актера, режиссера и предприниматель оценивается в 400 млн. долларов.
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