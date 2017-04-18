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Мы с Тамарой ходим парой: звездные подруги

17.04.2017 22:44
Рейтинг 9.6

Бытует мнение, что женской дружбы не существует. Но эти знаменитости доказывают обратное!

Холли Мэри Комбс и Шеннен Доэрти
Холли Мэри Комбс, звезда сериала «Зачарованные», как-то призналась: «Шеннен Доэрти пережила два моих развода. С супругами я уже давно не общаюсь, а с ней мы по-прежнему вместе».

Холли Мэри Комбс и Шеннен Доэрти Холли Мэри Комбс, звезда сериала «Зачарованные», как-то призналась: «Шеннен Доэрти пережила два моих развода. С супругами я уже давно не общаюсь, а с ней мы по-прежнему вместе».

Николь Кидман и Наоми Уоттс
Голливудский развод также стал проверкой отношений Николь Кидман и Наоми Уоттс. Во время громкого расставания с Томом Крузом в 2001 году Наоми переехала в дом подруги в Мельбурне, чтобы поддержать ее.

Николь Кидман и Наоми Уоттс Голливудский развод также стал проверкой отношений Николь Кидман и Наоми Уоттс. Во время громкого расставания с Томом Крузом в 2001 году Наоми переехала в дом подруги в Мельбурне, чтобы поддержать ее.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория
Расставание с мужчиной помогло укрепить отношения Виктории Бекхэм и Евы Лонгории. Когда первая переехала из Англии в Америку, с обычаями которой была не сильно знакома, Ева активно поддерживала ее и помогала освоиться в новом месте. Виктория «вернула долг», когда Ева рассталась с баскетболистом Тони Паркером, который изменял ей. Со свойственной ей страстью к роскоши Виктория постоянно устраивала вечеринки, на которые одевала Еву в свои дизайнерские платья

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория Расставание с мужчиной помогло укрепить отношения Виктории Бекхэм и Евы Лонгории. Когда первая переехала из Англии в Америку, с обычаями которой была не сильно знакома, Ева активно поддерживала ее и помогала освоиться в новом месте. Виктория «вернула долг», когда Ева рассталась с баскетболистом Тони Паркером, который изменял ей. Со свойственной ей страстью к роскоши Виктория постоянно устраивала вечеринки, на которые одевала Еву в свои дизайнерские платья

Кейт Мосс и Стелла Маккартни
Любовь к стильным нарядам стала связующим звеном в отношениях Кейт Мосс и Стеллы Маккартни. Кейт поддерживала свою знакомую, пока она только начинала набирать вес в модной индустрии в начале 00-х годов, а по происшествии нескольких лет уже с удовольствием демонстрировала на светских мероприятиях наряды от Стеллы.

Кейт Мосс и Стелла Маккартни Любовь к стильным нарядам стала связующим звеном в отношениях Кейт Мосс и Стеллы Маккартни. Кейт поддерживала свою знакомую, пока она только начинала набирать вес в модной индустрии в начале 00-х годов, а по происшествии нескольких лет уже с удовольствием демонстрировала на светских мероприятиях наряды от Стеллы.

Мадонна и Гвинет Пэлтроу
Общие интересы связали еще два союза: Мадонну и Гвинет Пэлтроу, пристрастившимся к спорту и здоровому образу жизни.

Мадонна и Гвинет Пэлтроу Общие интересы связали еще два союза: Мадонну и Гвинет Пэлтроу, пристрастившимся к спорту и здоровому образу жизни.
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