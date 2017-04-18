Мы с Тамарой ходим парой: звездные подруги Рейтинг 9.6 Бытует мнение, что женской дружбы не существует. Но эти знаменитости доказывают обратное! Холли Мэри Комбс и Шеннен Доэрти

Холли Мэри Комбс, звезда сериала «Зачарованные», как-то призналась: «Шеннен Доэрти пережила два моих развода. С супругами я уже давно не общаюсь, а с ней мы по-прежнему вместе». Николь Кидман и Наоми Уоттс

Голливудский развод также стал проверкой отношений Николь Кидман и Наоми Уоттс. Во время громкого расставания с Томом Крузом в 2001 году Наоми переехала в дом подруги в Мельбурне, чтобы поддержать ее. Виктория Бекхэм и Ева Лонгория

Расставание с мужчиной помогло укрепить отношения Виктории Бекхэм и Евы Лонгории. Когда первая переехала из Англии в Америку, с обычаями которой была не сильно знакома, Ева активно поддерживала ее и помогала освоиться в новом месте. Виктория «вернула долг», когда Ева рассталась с баскетболистом Тони Паркером, который изменял ей. Со свойственной ей страстью к роскоши Виктория постоянно устраивала вечеринки, на которые одевала Еву в свои дизайнерские платья Кейт Мосс и Стелла Маккартни

Любовь к стильным нарядам стала связующим звеном в отношениях Кейт Мосс и Стеллы Маккартни. Кейт поддерживала свою знакомую, пока она только начинала набирать вес в модной индустрии в начале 00-х годов, а по происшествии нескольких лет уже с удовольствием демонстрировала на светских мероприятиях наряды от Стеллы. Мадонна и Гвинет Пэлтроу

Общие интересы связали еще два союза: Мадонну и Гвинет Пэлтроу, пристрастившимся к спорту и здоровому образу жизни. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров