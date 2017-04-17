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Самые состоятельные и привлекательные женщины

16.04.2017 19:55
Рейтинг 9.5

Есть немало женщин, которые добились впечатляющих результатов в своей профессии. И эти представительницы прекрасного пола обладают не только незаурядным умом, но и красотой. Предлагаем взглянуть на самых горячих миллиардерш мира и узнать, во сколько оценивается их состояние.

Мари Беснье-Бювало
В 2000 году Мари унаследовала компанию «Lactalis», производящую и поставляющую по всему миру молочные продукты. 34-летняя француженка управляет бизнесом вместе с братьями, а ее состояние оценивается в 2,5 млрд. долларов. При этом Беснье-Бювало легко спутать с кинозвездой или моделью.

Мари Беснье-Бювало В 2000 году Мари унаследовала компанию «Lactalis», производящую и поставляющую по всему миру молочные продукты. 34-летняя француженка управляет бизнесом вместе с братьями, а ее состояние оценивается в 2,5 млрд. долларов. При этом Беснье-Бювало легко спутать с кинозвездой или моделью.

Тамара Экклстоун
Тамара известна многим не только как модель, но и дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1″. Экклстоун решила приумножить свое состояние и вместе с сестрой основала продюсерскую телекомпанию.

Тамара Экклстоун Тамара известна многим не только как модель, но и дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1&#8243;. Экклстоун решила приумножить свое состояние и вместе с сестрой основала продюсерскую телекомпанию.

Перенна Кей
Перенна стала миллиардершей в 24 года. Она родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании. Состояние Кей оценивается в 1,3 млрд. долларов.

Перенна Кей Перенна стала миллиардершей в 24 года. Она родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании. Состояние Кей оценивается в 1,3 млрд. долларов.

Шарлотта Казираги
Шарлотта похожа на голливудскую диву, но на самом деле занимается журналистикой и бизнесом. Казираги родилась в семье бизнесмена и принцессы Монако, что обеспечило ее не только несметным богатством, но и возможностью занять трон карликового княжества.

Шарлотта Казираги Шарлотта похожа на голливудскую диву, но на самом деле занимается журналистикой и бизнесом. Казираги родилась в семье бизнесмена и принцессы Монако, что обеспечило ее не только несметным богатством, но и возможностью занять трон карликового княжества.

Сара Блэйкли
Этой американской миллиардерше уже за сорок, но она по-прежнему прекрасна. Одна из самых влиятельных женщин мира Сара Блэйкли добилась успеха собственными силами, без богатеньких родственников. Сара придумала и запатентовала утягивающие колготки Spanx, а потом и основала целую корпорацию, оборот которой оценивается в 1 млрд. долларов.

Сара Блэйкли Этой американской миллиардерше уже за сорок, но она по-прежнему прекрасна. Одна из самых влиятельных женщин мира Сара Блэйкли добилась успеха собственными силами, без богатеньких родственников. Сара придумала и запатентовала утягивающие колготки Spanx, а потом и основала целую корпорацию, оборот которой оценивается в 1 млрд. долларов.
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