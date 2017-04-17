Самые состоятельные и привлекательные женщины Рейтинг 9.5 Есть немало женщин, которые добились впечатляющих результатов в своей профессии. И эти представительницы прекрасного пола обладают не только незаурядным умом, но и красотой. Предлагаем взглянуть на самых горячих миллиардерш мира и узнать, во сколько оценивается их состояние. Мари Беснье-Бювало

В 2000 году Мари унаследовала компанию «Lactalis», производящую и поставляющую по всему миру молочные продукты. 34-летняя француженка управляет бизнесом вместе с братьями, а ее состояние оценивается в 2,5 млрд. долларов. При этом Беснье-Бювало легко спутать с кинозвездой или моделью. Тамара Экклстоун

Тамара известна многим не только как модель, но и дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1″. Экклстоун решила приумножить свое состояние и вместе с сестрой основала продюсерскую телекомпанию. Перенна Кей

Перенна стала миллиардершей в 24 года. Она родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании. Состояние Кей оценивается в 1,3 млрд. долларов. Шарлотта Казираги

Шарлотта похожа на голливудскую диву, но на самом деле занимается журналистикой и бизнесом. Казираги родилась в семье бизнесмена и принцессы Монако, что обеспечило ее не только несметным богатством, но и возможностью занять трон карликового княжества. Сара Блэйкли

Этой американской миллиардерше уже за сорок, но она по-прежнему прекрасна. Одна из самых влиятельных женщин мира Сара Блэйкли добилась успеха собственными силами, без богатеньких родственников. Сара придумала и запатентовала утягивающие колготки Spanx, а потом и основала целую корпорацию, оборот которой оценивается в 1 млрд. долларов. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров