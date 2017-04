10 самых дорогих часов мира Рейтинг 9.1 В мире существует отдельная категория людей, для которых создают невероятно красивые и не менее дорогие часы. Есть множество доступных на рынке брендов, предлагающих роскошные часы с колоссальным качеством, уникальностью, исключительной элегантностью и шиком. Эти бренды считаются самыми роскошными и дорогими в мире. Что делает эти аксессуары невероятно дорогими? Всего лишь три фактора: дорогостоящие материалы, такие как алмазы, золото, платина, метеорит или кости динозавра; количество времени на изготовление изделия и уровень его детализации, а также тот фактор, насколько оно уникальны. Предлагаем вашему вниманию топ лучших часов, которые являются самыми дорогими в мире. 10. Louis Moinet Meteoris. Цена $4 600 000

Meteoris представляет собой набор из четырех часов от производителя Louis Moinet, каждые из которых содержат в своей конструкции кусочки метеоритов с Марса, Луны, астероида и древнего метеорита под названием Rosetta Stone. Покупая часы, их обладатель получает в наборе бесплатный планетарий, изображающий солнечную систему. 9. Hublot – Big Bang. Цена $5 000 000

Если предыдущие часы выделялись редкостью своих компонентов, то эта модель фокусируется на одной – диамантах. Hublot вместил изделие 1280 бриллиантов, весом по крайней мере 3 карата каждый. Потребовалось около года, чтобы найти и привезти алмазы в штаб-квартиру со всех уголков Земли. Каждый камень был отделан известным ювелиром из Нью-Йорка, имеющим опыт более 40 лет. 8. Vacheron Constantin Reference 57260. Цена $8 000 000

Швейцарский часовщик Vacheron Constantin создал самые сложные карманные часы Reference 57260, имеющие 2800 компонентов и рекордные 57 усложнений (предыдущий рекордсмен имел 33). На сборку этих часов потребовалось 8 лет. Корпус аксессуара изготовлен из белого золота 18k, внутри – ходовой механизм с 242 драгоценными камнями 3750 калибра, который имеет толщину 36 мм и работает на частоте 2,5 Гц с запасом хода 60 часов. 7. Patek Philippe – Ref.1518. Цена $11 136 642

Аукционный дом Phillips в ассоциации с Bacs & Russo провел на женевском аукционе The Geneva Watch Auction 4 продажи, в ряду которых наручные часы Patek Philippe – Ref.1518 были топом аукциона 12 и 13 ноября 2016 года. Часы установили новый мировой рекорд по номинации “Самые дорогие наручные часы, когда-либо продаваемые на аукционе”. Цена была достигнута спустя 13 минут торгов и превысила первоначальную стоимость более чем в три раза. Причина столь высокой суммы довольно странная: корпус Patek Philippe выполнен из нержавеющей стали, в то время как почти все роскошные часы этого бренда сделаны из желтого или розового золота. Линейка Patek Philippe состоит из 4 моделей. На обратной стороне аксессуара можно заметить номер 1, это означает, что данное изделие – первое из четырех. 6. Jacob & Co Billionaire Watch. Цена $18 268 000

Это изделие, скорее, больше похоже на корону, чем часы. The Jacob & Co Billionaire Watch украшены 260-каратными багетными бриллиантами изумрудной огранки и имеют механизм из 167 компонентов и 19 драгоценностей. Часы были созданы для известного итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе и носят логотип с его фамилией. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ