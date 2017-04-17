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Конфликты и драмы, оставшиеся за кадром популярных советских фильмов

16.04.2017 19:39
Рейтинг 9.8

Когда мы смотрим наши любимые советские комедии, героические драмы или нежные фильмы о любви, трудно представить, что за этими картинами лежат чьи-то драмы, обиды или даже простые бытовые конфликты. Что скрывает знаменитое советское кино?

«Испытание верности», 1954
Звезда музыкальных комедий «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки» Марина Ладынина перестала сниматься в середине 50-х годов. Последней работой актрисы в кино стала мелодрама «Испытание верности», режиссером которой был ее муж Иван Пырьев. По иронии судьбы на съемках картины о любви и преданности между супругами произошел разлад, и сразу после выхода картины режиссер и актриса развелись. В отместку влиятельный Пырьев запретил коллегам приглашать Ладынину на съемки.

«Испытание верности», 1954 Звезда музыкальных комедий «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки» Марина Ладынина перестала сниматься в середине 50-х годов. Последней работой актрисы в кино стала мелодрама «Испытание верности», режиссером которой был ее муж Иван Пырьев. По иронии судьбы на съемках картины о любви и преданности между супругами произошел разлад, и сразу после выхода картины режиссер и актриса развелись. В отместку влиятельный Пырьев запретил коллегам приглашать Ладынину на съемки.

По слухам, гнев режиссера задел и знаменитую Клару Румянову. Изначально Пырьев пригласил ее на главную роль в «Испытании», но Румянова посчитала картину приторной, а ухаживания женатого режиссера, который к тому же был старше выпускницы ВГИКа почти на 30 лет, не приняла. После этого Румянова не снималась в кино 6 лет, что связывали также с местью Пырьева.

По слухам, гнев режиссера задел и знаменитую Клару Румянову. Изначально Пырьев пригласил ее на главную роль в «Испытании», но Румянова посчитала картину приторной, а ухаживания женатого режиссера, который к тому же был старше выпускницы ВГИКа почти на 30 лет, не приняла. После этого Румянова не снималась в кино 6 лет, что связывали также с местью Пырьева.

«Д Артаньян и три мушкетера», 1978
На роль Миледи была приглашена актриса Елена Соловей, но та отказалась из-за беременности — она ждала второго ребенка, сына. Маргарита Терехова, которую пригласили взамен Соловей, тоже оказалась в положении, но… ради участия в картине прервала беременность. Из-за этого актриса отказалась от съемок верхом и садилась на лошадь только в крупных планах.

«Д Артаньян и три мушкетера», 1978 На роль Миледи была приглашена актриса Елена Соловей, но та отказалась из-за беременности — она ждала второго ребенка, сына. Маргарита Терехова, которую пригласили взамен Соловей, тоже оказалась в положении, но… ради участия в картине прервала беременность. Из-за этого актриса отказалась от съемок верхом и садилась на лошадь только в крупных планах.

«Бриллиантовая рука», 1969
«Иностранный» язык контрабандистов, которые прячут бриллианты в гипсе Никулина, был выдуман прямо на площадке фильма. В частности, ругательство «мордюк» придумал сам режиссер Леонид Гайдай после ссоры с актрисой Нонной Мордюковой.

«Бриллиантовая рука», 1969 «Иностранный» язык контрабандистов, которые прячут бриллианты в гипсе Никулина, был выдуман прямо на площадке фильма. В частности, ругательство «мордюк» придумал сам режиссер Леонид Гайдай после ссоры с актрисой Нонной Мордюковой.

«12 стульев», 1971
Знаменитый Киса Воробьянинов, актер Сергей Филиппов, на протяжении нескольких лет боролся со страшным заболеванием — раком головного мозга. Головные боли начали беспокоить актера перед съемками комедии «12 стульев», было решено заменить актера на Ростислава Плятта, но Филиппов настоял на своем участии в съемках. Он скончался в 1990 году. Тело актера пролежало в пустой квартире две недели.

«12 стульев», 1971 Знаменитый Киса Воробьянинов, актер Сергей Филиппов, на протяжении нескольких лет боролся со страшным заболеванием — раком головного мозга. Головные боли начали беспокоить актера перед съемками комедии «12 стульев», было решено заменить актера на Ростислава Плятта, но Филиппов настоял на своем участии в съемках. Он скончался в 1990 году. Тело актера пролежало в пустой квартире две недели.
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