Конфликты и драмы, оставшиеся за кадром популярных советских фильмов Рейтинг 9.8 Когда мы смотрим наши любимые советские комедии, героические драмы или нежные фильмы о любви, трудно представить, что за этими картинами лежат чьи-то драмы, обиды или даже простые бытовые конфликты. Что скрывает знаменитое советское кино? «Испытание верности», 1954

Звезда музыкальных комедий «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки» Марина Ладынина перестала сниматься в середине 50-х годов. Последней работой актрисы в кино стала мелодрама «Испытание верности», режиссером которой был ее муж Иван Пырьев. По иронии судьбы на съемках картины о любви и преданности между супругами произошел разлад, и сразу после выхода картины режиссер и актриса развелись. В отместку влиятельный Пырьев запретил коллегам приглашать Ладынину на съемки. По слухам, гнев режиссера задел и знаменитую Клару Румянову. Изначально Пырьев пригласил ее на главную роль в «Испытании», но Румянова посчитала картину приторной, а ухаживания женатого режиссера, который к тому же был старше выпускницы ВГИКа почти на 30 лет, не приняла. После этого Румянова не снималась в кино 6 лет, что связывали также с местью Пырьева. «Д Артаньян и три мушкетера», 1978

На роль Миледи была приглашена актриса Елена Соловей, но та отказалась из-за беременности — она ждала второго ребенка, сына. Маргарита Терехова, которую пригласили взамен Соловей, тоже оказалась в положении, но… ради участия в картине прервала беременность. Из-за этого актриса отказалась от съемок верхом и садилась на лошадь только в крупных планах. «Бриллиантовая рука», 1969

«Иностранный» язык контрабандистов, которые прячут бриллианты в гипсе Никулина, был выдуман прямо на площадке фильма. В частности, ругательство «мордюк» придумал сам режиссер Леонид Гайдай после ссоры с актрисой Нонной Мордюковой. «12 стульев», 1971

Знаменитый Киса Воробьянинов, актер Сергей Филиппов, на протяжении нескольких лет боролся со страшным заболеванием — раком головного мозга. Головные боли начали беспокоить актера перед съемками комедии «12 стульев», было решено заменить актера на Ростислава Плятта, но Филиппов настоял на своем участии в съемках. Он скончался в 1990 году. Тело актера пролежало в пустой квартире две недели. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ