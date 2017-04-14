Самые громкие скандалы вокруг конкурсов красоты Рейтинг 9.9 15 апреля 1951 года в Лондоне впервые прошли выборы “Мисс Вселенная” или “Мисс Мир”. С тех пор конкурс стал проводиться ежегодно. Сейчас основной конкурс проводится в течение двух недель в ноябре-декабре очередного года, а вот в 1970-90-х конкурс продолжался целый месяц. Места участниц определяются голосованием судей в финале. Победительница получает контракт сроком на один год, в течение которого ездит по миру с рекламными целями в качестве самой модной супермодели, а также пропагандируя гуманистические идеалы в качестве послов доброй воли. Но, несмотря на подобный посыл, самим конкурсам красоты частенько сопутствуют довольно громкие скандалы, порой с юмористическим оттенком, а иногда и весьма серьезные. Расовые предрассудки, гомофобия, глупые ответы на вопросы и лишения титулов - представляем вам самые громкие скандалы вокруг конкурсов красоты. Самый недавний скандал на "Мисс Вселенная" в Лас-Вегасе разгорелся в декабре прошлого года. Уже в момент награждения, когда нервы участниц были напряжены до предела, ведущий умудрился перепутать имя победительницы. Сначала корону надели на представительницу Колумбии. Однако, спустя всего несколько мгновений сказка для нее закончилась. 26-летняя филиппинка явно не ожидала такого поворота событий и какое-то время даже не решалась выйти за короной. В Бразилии финал конкурса красоты "Мисс Амазонка" закончился скандалом. Стоило победительнице повернуться спиной к другим конкурсанткам во время коронации, как на девушку накинулась разъяренная вице-мисс. Девушка сорвала с нее корону и швырнула на пол. Потом выругалась и удалилась. Позже бразильянка заявила, что о случившемся не сожалеет. Участницу, которая представляла Канаду, в рамках масштабного конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2014" дисквалифицировали. Решение было принято после того, как выяснилось, что "мисс" на самом деле "мистер". 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ