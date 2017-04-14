Самые громкие скандалы вокруг конкурсов красоты

Самый недавний скандал на "Мисс Вселенная" в Лас-Вегасе разгорелся в декабре прошлого года. Уже в момент награждения, когда нервы участниц были напряжены до предела, ведущий умудрился перепутать имя победительницы.
Сначала корону надели на представительницу Колумбии. Однако, спустя всего несколько мгновений сказка для нее закончилась. 26-летняя филиппинка явно не ожидала такого поворота событий и какое-то время даже не решалась выйти за короной.
В Бразилии финал конкурса красоты "Мисс Амазонка" закончился скандалом. Стоило победительнице повернуться спиной к другим конкурсанткам во время коронации, как на девушку накинулась разъяренная вице-мисс.
Девушка сорвала с нее корону и швырнула на пол. Потом выругалась и удалилась. Позже бразильянка заявила, что о случившемся не сожалеет.
Участницу, которая представляла Канаду, в рамках масштабного конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2014" дисквалифицировали. Решение было принято после того, как выяснилось, что "мисс" на самом деле "мистер".