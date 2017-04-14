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Романтика и красота путешествий по железной дороге

13.04.2017 21:42
Рейтинг 9.8

Все включено, считая персонального дворецкого. Вопреки отечественному предубеждению многих, путешествие поездом может быть весьма приятным. Особенно, если отправиться в путь на одном из самых комфортных поездов мира.

Шотландия: Belmond Royal Scotsman
Такой поезд как «Королевский шотландец» - больше, чем средство передвижения, скорее - роскошный отель на колесах. «Belmond Royal Scotsman» предлагает не только добраться из одной точки в другую с максимальным комфортом. пассажиров ждут экскурсии: разрушенные замки, площадки для гольфа и заводы по производству виски. Цена поездки от $1350 за человека.

Шотландия: Belmond Royal Scotsman Такой поезд как «Королевский шотландец» - больше, чем средство передвижения, скорее - роскошный отель на колесах. «Belmond Royal Scotsman» предлагает не только добраться из одной точки в другую с максимальным комфортом. пассажиров ждут экскурсии: разрушенные замки, площадки для гольфа и заводы по производству виски. Цена поездки от $1350 за человека.

Все блюда входят в стоимость и готовятся в поезде: говядина, дикий речной лосось, паровые мидии на обед и эксклюзивные деликатесы к ужину. В каждом купе есть собственная ванная комната с душем.

Все блюда входят в стоимость и готовятся в поезде: говядина, дикий речной лосось, паровые мидии на обед и эксклюзивные деликатесы к ужину. В каждом купе есть собственная ванная комната с душем.

«Королевский шотландец» способен принять 36 пассажиров: 14 двухместных купе-твин, 2 купе-дабла и 4 одноместных купе.

«Королевский шотландец» способен принять 36 пассажиров: 14 двухместных купе-твин, 2 купе-дабла и 4 одноместных купе.

Северная Америка: Rocky Mountaineer
Начиная с 1990-х годов, поезд «Rocky Mountaineer» предлагает туристам проехать маршрутом между Ванкувером и Калгари. Билет обойдется в $1325 за 4 дня и 3 ночи.

Северная Америка: Rocky MountaineerНачиная с 1990-х годов, поезд «Rocky Mountaineer» предлагает туристам проехать маршрутом между Ванкувером и Калгари. Билет обойдется в $1325 за 4 дня и 3 ночи.

Путешествие повторяет оригинальный маршрут Канадской тихоокеанской железной дороги. На этой линии работают только частные поезда с роскошным сервисом.

Путешествие повторяет оригинальный маршрут Канадской тихоокеанской железной дороги. На этой линии работают только частные поезда с роскошным сервисом.
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