Романтика и красота путешествий по железной дороге Рейтинг 9.8 Все включено, считая персонального дворецкого. Вопреки отечественному предубеждению многих, путешествие поездом может быть весьма приятным. Особенно, если отправиться в путь на одном из самых комфортных поездов мира. Шотландия: Belmond Royal Scotsman

Такой поезд как «Королевский шотландец» - больше, чем средство передвижения, скорее - роскошный отель на колесах. «Belmond Royal Scotsman» предлагает не только добраться из одной точки в другую с максимальным комфортом. пассажиров ждут экскурсии: разрушенные замки, площадки для гольфа и заводы по производству виски. Цена поездки от $1350 за человека. Все блюда входят в стоимость и готовятся в поезде: говядина, дикий речной лосось, паровые мидии на обед и эксклюзивные деликатесы к ужину. В каждом купе есть собственная ванная комната с душем. «Королевский шотландец» способен принять 36 пассажиров: 14 двухместных купе-твин, 2 купе-дабла и 4 одноместных купе. Северная Америка: Rocky Mountaineer

Начиная с 1990-х годов, поезд «Rocky Mountaineer» предлагает туристам проехать маршрутом между Ванкувером и Калгари. Билет обойдется в $1325 за 4 дня и 3 ночи. Путешествие повторяет оригинальный маршрут Канадской тихоокеанской железной дороги. На этой линии работают только частные поезда с роскошным сервисом. 1-56-1011-1516-2021-22далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ