Леденящие душу факты о ядерном оружии Рейтинг 9.6 В последнее время то в одной, то в другой точке мира возникает угроза применения ядерного оружия. Самое время вспомнить, чем страшны эти убийственные вооружения, и почему их использование должно быть навсегда под запретом. Одна ядерная бомба способна уничтожить жизнь на Земле

Еще в 1950 году физик Лео Силард, первооткрыватель цепной ядерной реакции, рассчитал, что одна термоядерная бомба с определенными характеристиками способна полностью уничтожить жизнь на Земле. Некоторые ученые спорили с ним, но большинство, в конце концов, согласились. При этом следует помнить, что с 1950 года мощность имеющихся термоядерных зарядов увеличилась, и под требования Силарда подходят многие существующие вооружения. Малые ядерные заряды тоже смертельно опасны

Многие считают, что локальный ядерный конликт с использованием малых ядерных зарядов не несет угрозы для жизни на планете. Но это не так. Запуск пары ракет с небольшими ядерными зарядами одной стороной конфликта наверняка спровоцирует симметричный ответ другой стороны. В итоге, такой обмен "небольшими" ядерными ударами способен полностью отравить планету. Ядерным оружием обладают восемь стран

Во времена "холодной войны" ядерным оружием обладали лишь четыре страны. Сейчас их минимум в два раза больше: это США, Великобритания, Россия, Китай, Франция, Индия, Пакистан и Северная Корея. Кроме того, разведки мира считают, что ядерное оружие есть у Израиля и ЮАР, но эти сведения официально не подтверждены. Ученые подозревают, что в Антарктике произошел ядерный взрыв

22 сентября 1979 года американский спутник "Вела" зафиксировал в Антарктике, в районе островов Принца Эдварда, две очень яркие вспышки, по силе соответствовавших ядерным взрывам. США провели тщательное расследование, однако ни одна страна не призналась в проведении испытаний в эту дату в данном районе. Найти улики, указывающие на кого-то, тоже не удалось. До сих пор неизвестно, были ли в Антарктике ядерные взрывы, и если да, то кто их проводил. Быть может, еще один, доселе неизвестный владелец ядерной бомбы? На Земле уже состоялось более 2000 ядерных взрывов

С 1945 года до настоящего времени США, по имеющимся данным, провели 1045 испытаний ядерного оружия, СССР - 715, Франция - 210, Британия и Китай - по 45, Индия и Пакистан - по 6, Северная Корея - 5. В общей сложности, за последние несколько десятилетий на планете прошли более 2000 ядерных испытаний, и не было ни одного двухлетнего периода, в который планету не сотрясали бы ядерные взрывы. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров