Неизвестные факты и уникальные фото первого полета Юрия Гагарина Рейтинг 9.9 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космическое. Это событие останется в памяти всех последующих поколений людей. Он стал возможен, только благодаря самоотверженной работе советских ученых и инженеров, и до сих пор вызывает множество вопросов, ответы на которые так и остаются неразгаданными. Когда должен был состояться полет на самом деле? Зачем Гагарину дали с собой пистолет? Представляем вам неизвестные факты и уникальные фото первого космического полета. Первый полет в космос готовили в спешке, поскольку от разведки поступило сообщение, что американцы планируют запуск космического корабля на конец апреля. Руководство СССР не могло этого допустить и дало команду опередить американцев любым способом. Юрий Алексеевич должен был отправиться в космос впервые не погожим апрельским днем, а еще за несколько месяцев до этого - в декабре. Об этом было сказано в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров от 11 октября 1960 года. Старту "Востока" зимой помешала трагическая случайность: 24 октября на Байконуре, не успев стартовать, взорвалась военная ракета, заправленная топливом. В итоге погибло 268 человек, среди которых был и маршал Неделин. Большая часть людей буквально сгорели заживо. Оборудование было надежным только на 50%: из шести тестовых стартов, которые предшествовали запуску человека в космос, три имели трагический исход. В дни перед запуском всерьез рассматривалась идея заменить Гагарина, у которого были две маленькие дочки, на бездетного Германа Титова. Однако Королев настоял на кандидатуре Юрия Алексеевича и, по его собственным словам, всю оставшуюся жизнь был горд тем, что не ошибся в своем выборе. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров