 
TOP 10

1 "Скучно, девочки": Путин оценил действия США в Сирии

2 "Папа, я живой": отец убийцы Вороненкова сделал сенсационное заявление (ВИДЕО)

3 Три взрыва у автобуса "Боруссии" в Дортмунде: матч ЛЧ с "Монако" отменен (ФОТО)

4 Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Москву (ФОТО, ВИДЕО)

5 «Ювентус» разгромил «Барселону» в 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

6 В США пассажира силой выволокли из самолета из-за нехватки мест для сотрудников авиакомпании (ВИДЕО)

7 Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта в Питере "зажигательным смехом" (ВИДЕО)

8 Налоговый инспектор избил до полусмерти сотрудницу бара (ВИДЕО)

9 СМИ: Диана Шурыгина госпитализирована с психическим расстройством

10 Тарасов выложил в Instagram ФОТО с голой Костенко в бане

Новости наших партнеров

20 фактов о космосе, которые должен знать каждый

11.04.2017 21:26
Рейтинг 9.5

На Марсе – синий закат, по Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну не пройдет никто, а до Плутона, который могут объявить двойной планетой, нам лететь 800 лет. Что еще важно знать о Вселенной в канун Дня космонавтики?

1. Солнце может вместить внутрь один миллион таких планет как Земля. Кроме того, когда Солнце было маленькой звездой, оно горело не так ярко как сегодня. Земля еще не превратилась в нагревающуюся сковороду благодаря наличию флоры, фауны, океана и атмосферы.

1. Солнце может вместить внутрь один миллион таких планет как Земля. Кроме того, когда Солнце было маленькой звездой, оно горело не так ярко как сегодня. Земля еще не превратилась в нагревающуюся сковороду благодаря наличию флоры, фауны, океана и атмосферы.

Но всему есть предел, если Солнце станет еще ярче - океаны вскипят. Тогда Землю постигнет участь Венеры — толстый слой облаков окутает ее — и жизнь перестанет существовать.

Но всему есть предел, если Солнце станет еще ярче - океаны вскипят. Тогда Землю постигнет участь Венеры — толстый слой облаков окутает ее — и жизнь перестанет существовать.

2. На Луне есть вода. На спутнике Земли нет атмосферы, но есть замороженная вода в затененных кратерах и под поверхностью почвы.

2. На Луне есть вода. На спутнике Земли нет атмосферы, но есть замороженная вода в затененных кратерах и под поверхностью почвы.

3. Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. Гравитационное поле Земли замедляет вращение Луны вокруг своей оси, поэтому свое вращение планета проходит за то же время. Кроме того, обратная сторона Луны более гористая, по сравнению с той, которая видна с Земли.

3. Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. Гравитационное поле Земли замедляет вращение Луны вокруг своей оси, поэтому свое вращение планета проходит за то же время. Кроме того, обратная сторона Луны более гористая, по сравнению с той, которая видна с Земли.

4. Меркурий до сих пор слегка трясет. На Меркурии обнаружена тектоническая активность. Самая маленькая планета Солнечной системы продолжает ужиматься, что приводит к серьезному изменению рельефа ее поверхности.

4. Меркурий до сих пор слегка трясет. На Меркурии обнаружена тектоническая активность. Самая маленькая планета Солнечной системы продолжает ужиматься, что приводит к серьезному изменению рельефа ее поверхности.
1-56-1011-1516-2021-22далее
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга