20 фактов о космосе, которые должен знать каждый Рейтинг 9.5 На Марсе – синий закат, по Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну не пройдет никто, а до Плутона, который могут объявить двойной планетой, нам лететь 800 лет. Что еще важно знать о Вселенной в канун Дня космонавтики? 1. Солнце может вместить внутрь один миллион таких планет как Земля. Кроме того, когда Солнце было маленькой звездой, оно горело не так ярко как сегодня. Земля еще не превратилась в нагревающуюся сковороду благодаря наличию флоры, фауны, океана и атмосферы. Но всему есть предел, если Солнце станет еще ярче - океаны вскипят. Тогда Землю постигнет участь Венеры — толстый слой облаков окутает ее — и жизнь перестанет существовать. 2. На Луне есть вода. На спутнике Земли нет атмосферы, но есть замороженная вода в затененных кратерах и под поверхностью почвы. 3. Люди всегда видят одну и ту же сторону Луны. Гравитационное поле Земли замедляет вращение Луны вокруг своей оси, поэтому свое вращение планета проходит за то же время. Кроме того, обратная сторона Луны более гористая, по сравнению с той, которая видна с Земли. 4. Меркурий до сих пор слегка трясет. На Меркурии обнаружена тектоническая активность. Самая маленькая планета Солнечной системы продолжает ужиматься, что приводит к серьезному изменению рельефа ее поверхности. 1-56-1011-1516-2021-22далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ