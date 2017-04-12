15 пугающих фактов и фото Нюрнбергского процесса Рейтинг 9.3 Каждый слышал о Нюрнбергском процессе, ведь он стал важным моментом в истории современного мира. Это был первый международный судебный процесс, который проходил над руководителями гитлеровской Германии, совершившими военные преступления и преступления против человечества. Никто из осужденных не признал своей вины, большинство из них были казнены и приговорены к пожизненному заключению, но были и случаи самоубийств, и даже оправдательных приговоров. 15. Местоположение

Начиная с 1927 года в Нюрнберге проходили съезды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, идеология которой и стала одной из главных причин Второй мировой войны. Именно поэтому местом трибунала был выбран самый нацистский город Германии - Нюрнберг, а сам процесс проходил в Дворце правосудия. 14. Самоубийство Германа Геринга

Геринг, рейхсминистр Имперского министерства авиации и рейхсмаршал Великогерманского рейха, добровольно вместе с семьей сдался в плен армии США. "Второй человек" после Гитлера являлся самым важным подсудимым Международного военного трибунала. Его приговорили к смертной казни через повешение, но он требовал расстрела. За два часа до исполнения приговора Геринг отравился цианистым калием. По некоторым сведениям, яд был передан преступнику через офицера американской охраны. 13. Осужденные врачи

Среди осужденных были 23 нацистских врача, которые ставили чудовищные эксперименты над евреями и пленными славянами. На этом снимке медики осматривают мужчину, которого они долгое время держали в ледяной воде. Над узниками проводили эксперименты по трансплантации костной ткани, заражали малярией, подвергали воздействию горчичного газа, стерилизовали, отравляли ядами. 7 нацистов были приговорены к смертной казни, 7 - оправданы, а остальные отправились в тюрьму. 12. Казнь через повешение

К казни через повешения были приговорены 12 человек. Смертные приговоры были приведены в исполнение американскими солдатами в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Вешали по одному, но очередного нациста вводили в зал тогда, когда предыдущий еще был на виселице. 11. Преступления против человечества

Международный уголовный суд рассматривал дела по 4 обвинениям: планы нацистской партии, преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества. Во Второй мировой войне погибло более 60 млн. человек, несколько миллионов из которых были замучены нацистами в лагерях смерти. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров