"Фильм отдыхает": истории реальных пассажиров с "Титаника" Рейтинг 9.9 10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание. Через четыре дня, после столкновения с айсбергом, ставший впоследствии легендарный лайнер потерпел крушение. На борту корабля находилось 2208 человек и только 712 пассажиров и членов экипажа сумели спастись. Пассажиры 3-го класса, погребенные заживо на дне океана, и миллионеры, выбирающие лучшие места в полупустых спасательных шлюпках, оркестр, играющий до последнего мгновенья и герои, спасающие своих возлюбленных ценой собственной жизни… Все это не только кадры из голливудского фильма, но и реальные истории пассажиров с "Титаника". На пассажирской палубе “Титаника” собирались настоящие сливки общества: миллионеры, актеры и писатели. Не каждый мог позволить себе купить билет I класса - цена равнялась $60000 по нынешним ценам. Пассажиры 3-го класса купили билеты всего по 35 долларов ($650 в наши дни), потому выше третьей палубы подниматься права не имели. В роковую ночь деление на классы оказалось как никогда ощутимым... Одним из первых в спасательную шлюпку запрыгнул Брюс Исмей - генеральный директор компании "White Star Line", которая и владела “Титаником”. Лодка, рассчитанная на 40 человек, отчалила от борта лишь с двенадцатью. После катастрофы Исмея обвинили в том, что он сел в спасательную лодку в обход женщин и детей, а также в том, что именно он дал капитану "Титаника" указание увеличить скорость, что и привело к трагедии. Суд его оправдал. Уильям Эрнест Картер сел на борт "Титаника" в Саумпгемптоне вместе со своей женой Люси и двумя детьми Люси и Уильямом, а также двумя собаками. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ