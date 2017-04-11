"Фильм отдыхает": истории реальных пассажиров с "Титаника"

На пассажирской палубе “Титаника” собирались настоящие сливки общества: миллионеры, актеры и писатели. Не каждый мог позволить себе купить билет I класса - цена равнялась $60000 по нынешним ценам.
Пассажиры 3-го класса купили билеты всего по 35 долларов ($650 в наши дни), потому выше третьей палубы подниматься права не имели. В роковую ночь деление на классы оказалось как никогда ощутимым...
Одним из первых в спасательную шлюпку запрыгнул Брюс Исмей - генеральный директор компании "White Star Line", которая и владела “Титаником”. Лодка, рассчитанная на 40 человек, отчалила от борта лишь с двенадцатью.
После катастрофы Исмея обвинили в том, что он сел в спасательную лодку в обход женщин и детей, а также в том, что именно он дал капитану "Титаника" указание увеличить скорость, что и привело к трагедии. Суд его оправдал.
Уильям Эрнест Картер сел на борт "Титаника" в Саумпгемптоне вместе со своей женой Люси и двумя детьми Люси и Уильямом, а также двумя собаками.