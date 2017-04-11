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"Фильм отдыхает": истории реальных пассажиров с "Титаника"

10.04.2017 20:59
Рейтинг 9.9

10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание. Через четыре дня, после столкновения с айсбергом, ставший впоследствии легендарный лайнер потерпел крушение. На борту корабля находилось 2208 человек и только 712 пассажиров и членов экипажа сумели спастись. Пассажиры 3-го класса, погребенные заживо на дне океана, и миллионеры, выбирающие лучшие места в полупустых спасательных шлюпках, оркестр, играющий до последнего мгновенья и герои, спасающие своих возлюбленных ценой собственной жизни… Все это не только кадры из голливудского фильма, но и реальные истории пассажиров с "Титаника".

На пассажирской палубе “Титаника” собирались настоящие сливки общества: миллионеры, актеры и писатели. Не каждый мог позволить себе купить билет I класса - цена равнялась $60000 по нынешним ценам.

На пассажирской палубе “Титаника” собирались настоящие сливки общества: миллионеры, актеры и писатели. Не каждый мог позволить себе купить билет I класса - цена равнялась $60000 по нынешним ценам.

Пассажиры 3-го класса купили билеты всего по 35 долларов ($650 в наши дни), потому выше третьей палубы подниматься права не имели. В роковую ночь деление на классы оказалось как никогда ощутимым...

Пассажиры 3-го класса купили билеты всего по 35 долларов ($650 в наши дни), потому выше третьей палубы подниматься права не имели. В роковую ночь деление на классы оказалось как никогда ощутимым...

Одним из первых в спасательную шлюпку запрыгнул Брюс Исмей - генеральный директор компании "White Star Line", которая и владела “Титаником”. Лодка, рассчитанная на 40 человек, отчалила от борта лишь с двенадцатью.

Одним из первых в спасательную шлюпку запрыгнул Брюс Исмей - генеральный директор компании "White Star Line", которая и владела “Титаником”. Лодка, рассчитанная на 40 человек, отчалила от борта лишь с двенадцатью.

После катастрофы Исмея обвинили в том, что он сел в спасательную лодку в обход женщин и детей, а также в том, что именно он дал капитану "Титаника" указание увеличить скорость, что и привело к трагедии. Суд его оправдал.

После катастрофы Исмея обвинили в том, что он сел в спасательную лодку в обход женщин и детей, а также в том, что именно он дал капитану "Титаника" указание увеличить скорость, что и привело к трагедии. Суд его оправдал.

Уильям Эрнест Картер сел на борт "Титаника" в Саумпгемптоне вместе со своей женой Люси и двумя детьми Люси и Уильямом, а также двумя собаками.

Уильям Эрнест Картер сел на борт "Титаника" в Саумпгемптоне вместе со своей женой Люси и двумя детьми Люси и Уильямом, а также двумя собаками.
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