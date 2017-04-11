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13 детей, которые заработали свой первый миллион еще в школе

10.04.2017 20:12
Рейтинг 9.4

Американский школьник из штата Огайо Райан Честер стал обладателем премии Breakthrough Junior Challenge в размере $250 тысяч за то, что на доступном и простом языке объяснил, что из себя представляет теория Альберта Эйнштейна. Мы вас познакомим с детьми, которые сидя за школьной партой не просто были вознаграждены за свои знания, а воплотили идею для бизнеса, сумев заработать на этом немалые деньги.

Эван, EvanTube
Эвану было 8 лет, когда он с папиной помощью создал на YouTube свой собственный канал EvanTube. Сегодня канал приносит владельцу $1,3 млн в год. Он обозревает игрушки, рассуждает о сверстниках и может не беспокоиться о лояльности аудитории, которая растет вместе с ним.

Эван, EvanTube Эвану было 8 лет, когда он с папиной помощью создал на YouTube свой собственный канал EvanTube. Сегодня канал приносит владельцу $1,3 млн в год. Он обозревает игрушки, рассуждает о сверстниках и может не беспокоиться о лояльности аудитории, которая растет вместе с ним.

Если вы харизматичны и преисполнены идей, попробуйте себя на YouTube — на сегодняшний день не так много людей зарабатывают здесь миллионы, так что ваша ниша может все еще быть свободна. Но, к сожалению, не у всех есть врожденный «фактор милоты», который в свое время помог Эвану стать звездой.

Если вы харизматичны и преисполнены идей, попробуйте себя на YouTube — на сегодняшний день не так много людей зарабатывают здесь миллионы, так что ваша ниша может все еще быть свободна. Но, к сожалению, не у всех есть врожденный «фактор милоты», который в свое время помог Эвану стать звездой.

Кристиан Оуэнс, Bundle Box
Оуэнс вдохновлялся Стивом Джобсом — это и помогло 16-летнему Кристиану заработать его первый миллион. Первый компьютер ему подарили, когда он был еще подростком (позже он сменил его на Mac), и уже в средней школе Оуэнс научился веб-программированию.

Кристиан Оуэнс, Bundle Box Оуэнс вдохновлялся Стивом Джобсом — это и помогло 16-летнему Кристиану заработать его первый миллион. Первый компьютер ему подарили, когда он был еще подростком (позже он сменил его на Mac), и уже в средней школе Оуэнс научился веб-программированию.

В 14 лет он основал свою первую компанию по дизайну. Затем он создал стартап Mac Bundle Box, и с тех пор зарабатывает миллионы. Если сильно захотеть, можно в космос полететь.

В 14 лет он основал свою первую компанию по дизайну. Затем он создал стартап Mac Bundle Box, и с тех пор зарабатывает миллионы. Если сильно захотеть, можно в космос полететь.

Адам Хилдрет, Dubit
В 14 лет Хилдрет вместе с одноклассниками запустил социальную сеть Dubit. В Великобритании сайт был очень популярным, и к 16-летию Адама принес ему $3,7 млн.

Адам Хилдрет, Dubit В 14 лет Хилдрет вместе с одноклассниками запустил социальную сеть Dubit. В Великобритании сайт был очень популярным, и к 16-летию Адама принес ему $3,7 млн.
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