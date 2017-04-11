13 детей, которые заработали свой первый миллион еще в школе

Эван, EvanTube
Эвану было 8 лет, когда он с папиной помощью создал на YouTube свой собственный канал EvanTube. Сегодня канал приносит владельцу $1,3 млн в год. Он обозревает игрушки, рассуждает о сверстниках и может не беспокоиться о лояльности аудитории, которая растет вместе с ним.
Если вы харизматичны и преисполнены идей, попробуйте себя на YouTube — на сегодняшний день не так много людей зарабатывают здесь миллионы, так что ваша ниша может все еще быть свободна. Но, к сожалению, не у всех есть врожденный «фактор милоты», который в свое время помог Эвану стать звездой.
Кристиан Оуэнс, Bundle Box
Оуэнс вдохновлялся Стивом Джобсом — это и помогло 16-летнему Кристиану заработать его первый миллион. Первый компьютер ему подарили, когда он был еще подростком (позже он сменил его на Mac), и уже в средней школе Оуэнс научился веб-программированию.
В 14 лет он основал свою первую компанию по дизайну. Затем он создал стартап Mac Bundle Box, и с тех пор зарабатывает миллионы. Если сильно захотеть, можно в космос полететь.
Адам Хилдрет, Dubit
В 14 лет Хилдрет вместе с одноклассниками запустил социальную сеть Dubit. В Великобритании сайт был очень популярным, и к 16-летию Адама принес ему $3,7 млн.