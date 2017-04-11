20 самых страшных картин великих художников

«Проигрыш разума перед материей»
Картина, написанная в 1973 году австрийским художником Отто Раппом. Он изобразил разлагающуюся человеческую голову, надетую на птичью клетку, в которой лежит кусок плоти.
«Данте и Вергилий в аду»
Картина Адольф Вильям Бугро «Данте и Вергилий в аду» была вдохновлена короткой сценой о битве между двумя проклятыми душами из «Ада» Данте.
«Подвешенный живой негр»
Это ужасное творение Уильяма Блейка изображает раба-негра, который был повешен на виселицу с помощью крючка, продетого через его ребра. Работа основана на рассказе голландского солдата Стэдмена – очевидце подобной жестокой расправы.
«Ад»
Картина «Ад» немецкого художника Ганса Мемлинга, написанная в1485 году, является одной из самых страшных художественных творений своего времени. Она должна была подтолкнуть людей к добродетели. Мемлинг усилил ужасающий эффект сцены, добавив подпись: "В аду искупления нет ".
«Дух воды»
Художник Альфред Кубин считается крупнейшим представителем символизма и экспрессионизма и известен своими темными символическими фантазиями. «Дух воды» - одна из таких работ, изображающих бессилие человека перед морской стихией.