20 самых страшных картин великих художников Рейтинг 9.5 Среди мирных пасторалей, благородных портретов и прочих произведений искусства, которые вызывают только положительные эмоции, есть полотна странные и шокирующие. Мы собрали 20 картин, которые заставляют зрителей ужаснуться. Причём все они принадлежат кисти всемирно известных художников. «Проигрыш разума перед материей»

Картина, написанная в 1973 году австрийским художником Отто Раппом. Он изобразил разлагающуюся человеческую голову, надетую на птичью клетку, в которой лежит кусок плоти. «Данте и Вергилий в аду»

Картина Адольф Вильям Бугро «Данте и Вергилий в аду» была вдохновлена короткой сценой о битве между двумя проклятыми душами из «Ада» Данте. «Подвешенный живой негр»

Это ужасное творение Уильяма Блейка изображает раба-негра, который был повешен на виселицу с помощью крючка, продетого через его ребра. Работа основана на рассказе голландского солдата Стэдмена – очевидце подобной жестокой расправы. «Ад»

Картина «Ад» немецкого художника Ганса Мемлинга, написанная в1485 году, является одной из самых страшных художественных творений своего времени. Она должна была подтолкнуть людей к добродетели. Мемлинг усилил ужасающий эффект сцены, добавив подпись: "В аду искупления нет ". «Дух воды»

Художник Альфред Кубин считается крупнейшим представителем символизма и экспрессионизма и известен своими темными символическими фантазиями. «Дух воды» - одна из таких работ, изображающих бессилие человека перед морской стихией. 1-56-1011-1516-20далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ