Китайские медики вырастили новое ухо на руке пациента

Пациент потерял правое ухо в дорожно-транспортном происшествии еще в 2015 году и с тех пор чувствовал себя неполноценным. На этой неделе китайским докторам удалось наконец решить эту проблему. Ведущий пластический хирург Го Шу-Жонг выполнил сложную операцию по пересадке и сообщил, что в результате удалось обеспечить кровоснабжение искусственно выращенного уха.
Пациент получил в результате аварии серьезные травмы правой половины головы, после чего перенес ряд пластических операций. Не хватало только полностью утраченного уха. Доктор Го, который работает в первой больнице университета Сиань Цзяотун, взялся за этот случай в 2016 году.
Хирург решил вырастить новое искусственное ухо на предплечье господина Цзи, процесс запустили в ноябре прошлого года. Реалистичное ухо смоделировали, а затем напечатали на 3D-принтере с использованием хрящевых тканей, полученных из ребра пациента. Полученную основу поместили на предплечье под кожей. Там искусственное ухо "росло", пока эксперты не решили, что оно готово к пересадке.
Теперь пациент проведет в больнице под наблюдением медиков еще две недели, после чего в случае успешного заживления будет отпущен домой.
Доктор Го, известный пластический хирург, провел первую в Китае операцию по пересадке лица еще в 2006 году. По его словам, ему и его команде приходится проводить процедуры по трансплантации уха почти 500 детям в год.