Китайские медики вырастили новое ухо на руке пациента Рейтинг 9.6 Жителю Поднебесной по имени Цзи успешно пересадили правое ухо: сама операция заняла семь часов, а процесс выращивания ушной раковины из хряща на предплечье пациента -длился несколько месяцев! Пациент потерял правое ухо в дорожно-транспортном происшествии еще в 2015 году и с тех пор чувствовал себя неполноценным. На этой неделе китайским докторам удалось наконец решить эту проблему. Ведущий пластический хирург Го Шу-Жонг выполнил сложную операцию по пересадке и сообщил, что в результате удалось обеспечить кровоснабжение искусственно выращенного уха. Пациент получил в результате аварии серьезные травмы правой половины головы, после чего перенес ряд пластических операций. Не хватало только полностью утраченного уха. Доктор Го, который работает в первой больнице университета Сиань Цзяотун, взялся за этот случай в 2016 году. Хирург решил вырастить новое искусственное ухо на предплечье господина Цзи, процесс запустили в ноябре прошлого года. Реалистичное ухо смоделировали, а затем напечатали на 3D-принтере с использованием хрящевых тканей, полученных из ребра пациента. Полученную основу поместили на предплечье под кожей. Там искусственное ухо "росло", пока эксперты не решили, что оно готово к пересадке. Теперь пациент проведет в больнице под наблюдением медиков еще две недели, после чего в случае успешного заживления будет отпущен домой. Доктор Го, известный пластический хирург, провел первую в Китае операцию по пересадке лица еще в 2006 году. По его словам, ему и его команде приходится проводить процедуры по трансплантации уха почти 500 детям в год. 1-5 Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ