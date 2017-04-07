Самые странные фото с конкурсов красоты

Так выглядели участницы конкурса "Мисс Прекрасные глаза" во Флориде. Члены жюри решили надеть на девушек эти жуткие маски, чтобы не отвлекаться на другие черты лица.
Это - конкурс красоты, прошедший в английском Клифтонвилле в 1936 году. На сей раз жюри решило вовсе не отвлекаться на лица, оценивая лишь красоту девичьих фигур.
Это - снимок мисс Деборы Тейт, завоевавшей титул "Мисс британский уголь" в 1982 году. Этим шахтерам явно не помешает холодный душ!
Это девушки- участницы конкурса красоты "Мисс лучшая осанка", прошедшего в Чикаго в 1956 году. Члены жюри решили не доверять своим глазам и затребовали у девушек рентгеновские снимки, чтобы в победительницы ненароком не пролезла какая-нибудь самозванка со сколиозом.
Это - конкурс красоты Национальной ассоциации стрелков, прошедший в США в 1931 году. Каждая девушка ради участия в конкурсе сделала на спине татуировку с эмблемой ассоциации, чтобы в ходе мероприятия предъявить ее строгому жюри.