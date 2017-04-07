Самые странные фото с конкурсов красоты Рейтинг 9.7 Мисс Вселенная, Мисс Мира, Мисс университет, Мисс школа, Мисс фитнесс-клуб... С детства девочки бредят коронами королевы красоты, при каждом удобном случае тренируя ослепительные улыбки и сводящую с ума походку. И невдомек им, что порой королевы красоты выглядят, мягко говоря, странно. Посмотрите на эти фотографии и поразитесь изощренной фантазии организаторов конкурсов! Так выглядели участницы конкурса "Мисс Прекрасные глаза" во Флориде. Члены жюри решили надеть на девушек эти жуткие маски, чтобы не отвлекаться на другие черты лица. Это - конкурс красоты, прошедший в английском Клифтонвилле в 1936 году. На сей раз жюри решило вовсе не отвлекаться на лица, оценивая лишь красоту девичьих фигур. Это - снимок мисс Деборы Тейт, завоевавшей титул "Мисс британский уголь" в 1982 году. Этим шахтерам явно не помешает холодный душ! Это девушки- участницы конкурса красоты "Мисс лучшая осанка", прошедшего в Чикаго в 1956 году. Члены жюри решили не доверять своим глазам и затребовали у девушек рентгеновские снимки, чтобы в победительницы ненароком не пролезла какая-нибудь самозванка со сколиозом. Это - конкурс красоты Национальной ассоциации стрелков, прошедший в США в 1931 году. Каждая девушка ради участия в конкурсе сделала на спине татуировку с эмблемой ассоциации, чтобы в ходе мероприятия предъявить ее строгому жюри. 1-56-1011-1516-17далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ