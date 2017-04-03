10 самых богатых спортсменов в истории

Майкл Джордан, баскетбол (завершил карьеру в 2003-м)
Общий заработок $1,7 млрд
За 15 сезонов в НБА величайший баскетболист получил $93 млн зарплаты, а теперь Nike платит Джордану больше $100 млн в год – благодаря феноменальному успеху бренда Jordan ($2,8 млрд выручки в 2015-м финансовом году).
Тайгер Вудс, гольф (выступает)
Общий заработок $1,65 млрд
На пике карьеры, выигрывая турнир за турниром, Вудс зарабатывал в среднем $115-120 млн в год – на поле и на рекламе. Сейчас Тайгер играет мало, однако по-прежнему собирает внушительные $45 млн – спасибо спонсорам.
Арнольд Палмер, гольф (завершил карьеру в 2006-м)
Общий заработок $1,35 млрд
Палмер выступал на турнирах 52 года, но заработал лишь $3,6 млн призовых. Зато многочисленные рекламные контракты и ассортимент брендированных товаров приносили ему ежегодные $40 млн до конца жизни (Палмер умер осенью 2016-го).
Джек Никлаус, гольф (завершил карьеру в 2005-м)
Общий заработок $1,15 млрд
В 1977-м Никлаус первым из гольфистов довел счет призовых в профессиональном туре до $3 млн, а с конца 60-х активно занимается дизайном гольф-полей. Компания Nicklaus Design спроектировала более 400 площадок по всему миру.
Михаэль Шумахер,«Формула-1» (завершил карьеру в 2012)
Общий заработок $1 млрд
Шумахер – один из шести спортсменов, когда-либо возглавлявших ежегодный рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых атлетов (в 1999-м и 2000-м). В начале нулевых его ежегодный доход составлял около $80 млн.