10 самых богатых спортсменов в истории Рейтинг 9.2 Несмотря на внушительные гонорары, сколотить приличное состояние получается далеко не у всех спортсменов, а после завершения карьеры их доходы, как правило, резко сокращаются или даже прекращаются вовсе. И все же некоторым особо звездным атлетам удается и заработать в спорте, и конвертировать свою популярность в стабильный доход «на пенсии». Майкл Джордан, баскетбол (завершил карьеру в 2003-м)

Общий заработок $1,7 млрд

За 15 сезонов в НБА величайший баскетболист получил $93 млн зарплаты, а теперь Nike платит Джордану больше $100 млн в год – благодаря феноменальному успеху бренда Jordan ($2,8 млрд выручки в 2015-м финансовом году). Тайгер Вудс, гольф (выступает)

Общий заработок $1,65 млрд

На пике карьеры, выигрывая турнир за турниром, Вудс зарабатывал в среднем $115-120 млн в год – на поле и на рекламе. Сейчас Тайгер играет мало, однако по-прежнему собирает внушительные $45 млн – спасибо спонсорам. Арнольд Палмер, гольф (завершил карьеру в 2006-м)

Общий заработок $1,35 млрд

Палмер выступал на турнирах 52 года, но заработал лишь $3,6 млн призовых. Зато многочисленные рекламные контракты и ассортимент брендированных товаров приносили ему ежегодные $40 млн до конца жизни (Палмер умер осенью 2016-го). Джек Никлаус, гольф (завершил карьеру в 2005-м)

Общий заработок $1,15 млрд

В 1977-м Никлаус первым из гольфистов довел счет призовых в профессиональном туре до $3 млн, а с конца 60-х активно занимается дизайном гольф-полей. Компания Nicklaus Design спроектировала более 400 площадок по всему миру. Михаэль Шумахер,«Формула-1» (завершил карьеру в 2012)

Общий заработок $1 млрд

Шумахер – один из шести спортсменов, когда-либо возглавлявших ежегодный рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых атлетов (в 1999-м и 2000-м). В начале нулевых его ежегодный доход составлял около $80 млн. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров