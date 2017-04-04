Самые богатые монархи мира Рейтинг 9.1 Издание Forbes на основе сведений Almanach de Gotha, составило список самых богатых монархов мира. Мы представляем вашему вниманию топ богатейших монархов. Королева Великобритании Елизавета II

Возраст: 90 лет

Год начала правления: 1952

Состояние: £60 млрд ($94,8 млрд)

Традиционный подсчет состояния британской королевы не учитывает те уникальные объекты, которые воспринимаются как государственная собственность, и дает весьма скромную сумму в несколько сот миллионов долларов. Между тем с учетом стоимости Букингемского дворца, Кенсингтонского дворца, дворцов Сент-Джеймс и Холируд, Виндзорского замка и других объектов недвижимости, находящихся в собственности монаршей семьи, а также королевской коллекции произведений искусства британский монарх занимает первую строчку в списке самых богатых коллег. Эмир Абу-Даби шейх Халифа ибн Зайд аль-Нахаян

Возраст: 69 лет

Год начала правления: 2004

Состояние: £30 млрд ($47,4 млрд)

Шейх Абу-Даби и действующий президент ОАЭ тоже богат благодаря нефти, добываемой в его стране. Это и неудивительно: 80% нефтяных запасов Объединенных Арабских Эмиратов сосредоточены именно в эмирате Абу-Даби. Помимо того, Халиф получает неплохой доход от инвестирования собственных средств в различные отрасли мировой экономики. Эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

Возраст: 67 года

Год начала правления: 2006

Состояние: £25 млрд ($39,5 млрд)

Эмир Дубая в настоящее время занимает также пост премьер-министра ОАЭ и так же, как и саудовский король, известен своими скакунами: его конюшня считается одной из самых больших и дорогих в мире. И конечно, немалая часть его состояния складывается из нефтяных запасов, которыми может похвастаться эмират Дубай, а также доходов от инвестиций в разные отрасли мировой экономики. Султан Брунея Хассанал Болкиах

Возраст: 70 лет

Год начала правления: 1967

Состояние: £24 млрд ($37,92 млрд)

Самое известное достояние брунейского султана (помимо нефти, добываемой в его стране) — коллекция автомобилей, которая насчитывает от 3000 до 6000 машин, многие из которых были произведены крайне ограниченными партиями или вообще в единственном экземпляре. Знаменит и султанский дворец Истана Нурул Иман (Дворец света) площадью свыше 200 000 кв. м, в котором находятся 1788 апартаментов и 257 ванных комнат. Королева Нидерландов Беатрикс

Возраст: 79 лет

Год начала правления: 1980

Состояние: £10 млрд ($15,8 млрд)

Традиционно состояние королевы Нидерландов оценивается в $300 млн — но это без учета королевской доли акций компании Royal Dutch Shell (она составляет около 25%), а также стоимости королевских коллекций произведений искусства и ювелирных изделий. С учетом всех этих богатств суммарное состояние Беатрикс, на днях заявившей о своем грядущем отречении, составляет сумму в 30 раз большую и позволяет ей войти в десятку самых богатых монархов мира. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров