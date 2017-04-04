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Самые богатые монархи мира

02.04.2017 19:25
Рейтинг 9.1

Издание Forbes на основе сведений Almanach de Gotha, составило список самых богатых монархов мира. Мы представляем вашему вниманию топ богатейших монархов.

Королева Великобритании Елизавета II
Возраст: 90 лет
Год начала правления: 1952
Состояние: £60 млрд ($94,8 млрд)
Традиционный подсчет состояния британской королевы не учитывает те уникальные объекты, которые воспринимаются как государственная собственность, и дает весьма скромную сумму в несколько сот миллионов долларов. Между тем с учетом стоимости Букингемского дворца, Кенсингтонского дворца, дворцов Сент-Джеймс и Холируд, Виндзорского замка и других объектов недвижимости, находящихся в собственности монаршей семьи, а также королевской коллекции произведений искусства британский монарх занимает первую строчку в списке самых богатых коллег.

Королева Великобритании Елизавета II Возраст: 90 лет Год начала правления: 1952 Состояние: &#163;60 млрд ($94,8 млрд) Традиционный подсчет состояния британской королевы не учитывает те уникальные объекты, которые воспринимаются как государственная собственность, и дает весьма скромную сумму в несколько сот миллионов долларов. Между тем с учетом стоимости Букингемского дворца, Кенсингтонского дворца, дворцов Сент-Джеймс и Холируд, Виндзорского замка и других объектов недвижимости, находящихся в собственности монаршей семьи, а также королевской коллекции произведений искусства британский монарх занимает первую строчку в списке самых богатых коллег.

Эмир Абу-Даби шейх Халифа ибн Зайд аль-Нахаян
Возраст: 69 лет
Год начала правления: 2004
Состояние: £30 млрд ($47,4 млрд)
Шейх Абу-Даби и действующий президент ОАЭ тоже богат благодаря нефти, добываемой в его стране. Это и неудивительно: 80% нефтяных запасов Объединенных Арабских Эмиратов сосредоточены именно в эмирате Абу-Даби. Помимо того, Халиф получает неплохой доход от инвестирования собственных средств в различные отрасли мировой экономики.

Эмир Абу-Даби шейх Халифа ибн Зайд аль-Нахаян Возраст: 69 лет Год начала правления: 2004 Состояние: &#163;30 млрд ($47,4 млрд) Шейх Абу-Даби и действующий президент ОАЭ тоже богат благодаря нефти, добываемой в его стране. Это и неудивительно: 80% нефтяных запасов Объединенных Арабских Эмиратов сосредоточены именно в эмирате Абу-Даби. Помимо того, Халиф получает неплохой доход от инвестирования собственных средств в различные отрасли мировой экономики.

Эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум
Возраст: 67 года
Год начала правления: 2006
Состояние: £25 млрд ($39,5 млрд)
Эмир Дубая в настоящее время занимает также пост премьер-министра ОАЭ и так же, как и саудовский король, известен своими скакунами: его конюшня считается одной из самых больших и дорогих в мире. И конечно, немалая часть его состояния складывается из нефтяных запасов, которыми может похвастаться эмират Дубай, а также доходов от инвестиций в разные отрасли мировой экономики.

Эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум Возраст: 67 года Год начала правления: 2006 Состояние: &#163;25 млрд ($39,5 млрд) Эмир Дубая в настоящее время занимает также пост премьер-министра ОАЭ и так же, как и саудовский король, известен своими скакунами: его конюшня считается одной из самых больших и дорогих в мире. И конечно, немалая часть его состояния складывается из нефтяных запасов, которыми может похвастаться эмират Дубай, а также доходов от инвестиций в разные отрасли мировой экономики.

Султан Брунея Хассанал Болкиах
Возраст: 70 лет
Год начала правления: 1967
Состояние: £24 млрд ($37,92 млрд)
Самое известное достояние брунейского султана (помимо нефти, добываемой в его стране) — коллекция автомобилей, которая насчитывает от 3000 до 6000 машин, многие из которых были произведены крайне ограниченными партиями или вообще в единственном экземпляре. Знаменит и султанский дворец Истана Нурул Иман (Дворец света) площадью свыше 200 000 кв. м, в котором находятся 1788 апартаментов и 257 ванных комнат.

Султан Брунея Хассанал Болкиах Возраст: 70 лет Год начала правления: 1967 Состояние: &#163;24 млрд ($37,92 млрд) Самое известное достояние брунейского султана (помимо нефти, добываемой в его стране) — коллекция автомобилей, которая насчитывает от 3000 до 6000 машин, многие из которых были произведены крайне ограниченными партиями или вообще в единственном экземпляре. Знаменит и султанский дворец Истана Нурул Иман (Дворец света) площадью свыше 200 000 кв. м, в котором находятся 1788 апартаментов и 257 ванных комнат.

Королева Нидерландов Беатрикс
Возраст: 79 лет
Год начала правления: 1980
Состояние: £10 млрд ($15,8 млрд)
Традиционно состояние королевы Нидерландов оценивается в $300 млн — но это без учета королевской доли акций компании Royal Dutch Shell (она составляет около 25%), а также стоимости королевских коллекций произведений искусства и ювелирных изделий. С учетом всех этих богатств суммарное состояние Беатрикс, на днях заявившей о своем грядущем отречении, составляет сумму в 30 раз большую и позволяет ей войти в десятку самых богатых монархов мира.

Королева Нидерландов Беатрикс Возраст: 79 лет Год начала правления: 1980 Состояние: &#163;10 млрд ($15,8 млрд) Традиционно состояние королевы Нидерландов оценивается в $300 млн — но это без учета королевской доли акций компании Royal Dutch Shell (она составляет около 25%), а также стоимости королевских коллекций произведений искусства и ювелирных изделий. С учетом всех этих богатств суммарное состояние Беатрикс, на днях заявившей о своем грядущем отречении, составляет сумму в 30 раз большую и позволяет ей войти в десятку самых богатых монархов мира.
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