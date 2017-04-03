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10 самых загрязненных рек планеты

02.04.2017 18:59
Рейтинг 9.4

Проблема загрязнения стоит очень остро во все мире. Люди перестали заботиться о пресной воде, чистом воздухе и здоровой пище. Единственное, что имеет значение в наши дни — деньги. Только взгляните, как уничтожают главные реки мира промышленные предприятия, решившие сэкономить на утилизации химических отходов!

Цинтарум
Индонезия
Перед вами официально самая грязная река мира. Местные жители (на берегах Цинтарум обитает примерно 5 миллионов человек) сбрасывают все бытовые отходы в воду. Загрязненный водоем уносит 50 тысяч жизней ежегодно, а всего в реке плавает около шести миллионов тонн мусора.

Цинтарум Индонезия Перед вами официально самая грязная река мира. Местные жители (на берегах Цинтарум обитает примерно 5 миллионов человек) сбрасывают все бытовые отходы в воду. Загрязненный водоем уносит 50 тысяч жизней ежегодно, а всего в реке плавает около шести миллионов тонн мусора.

Хан
Китай
Промышленные стоки превратили воды реки Хан в настоящее болото. По всей протяженности реку покрывает толстый слой водорослей.

Хан Китай Промышленные стоки превратили воды реки Хан в настоящее болото. По всей протяженности реку покрывает толстый слой водорослей.

Ямуна
Индия
Огромный мегаполис Нью-Дели использует реку Ямуна в качестве основного источника питьевой воды. Сюда же ведут трубы городской канализации: судя по всему, индийцы не очень ладят с логикой процессов.

Ямуна Индия Огромный мегаполис Нью-Дели использует реку Ямуна в качестве основного источника питьевой воды. Сюда же ведут трубы городской канализации: судя по всему, индийцы не очень ладят с логикой процессов.

Миссисипи
США
Великая Миссисипи всегда была главной рекой США. И пока человек не увлекся химией, воды ее считались чистейшими во всей стране. Сегодня же заходить в реку просто опасно для жизни: только в 2015 году несколько крупных химических концернов Америки слили сюда 13 миллионов тонн ядовитых отходов.

Миссисипи США Великая Миссисипи всегда была главной рекой США. И пока человек не увлекся химией, воды ее считались чистейшими во всей стране. Сегодня же заходить в реку просто опасно для жизни: только в 2015 году несколько крупных химических концернов Америки слили сюда 13 миллионов тонн ядовитых отходов.

Хуанпу
Китай
В 2013 году китайские фермеры из окрестностей Шанхая сбросили в Хуанпу 16 тысяч свиных трупов, что привело к небывалому скандалу. Река остается основным источником питьевой воды для Шанхая, но заводы и фабрики Поднебесной все равно сливают в нее токсичные химикаты.

Хуанпу Китай В 2013 году китайские фермеры из окрестностей Шанхая сбросили в Хуанпу 16 тысяч свиных трупов, что привело к небывалому скандалу. Река остается основным источником питьевой воды для Шанхая, но заводы и фабрики Поднебесной все равно сливают в нее токсичные химикаты.
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