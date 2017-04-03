10 самых загрязненных рек планеты

Цинтарум
Индонезия
Перед вами официально самая грязная река мира. Местные жители (на берегах Цинтарум обитает примерно 5 миллионов человек) сбрасывают все бытовые отходы в воду. Загрязненный водоем уносит 50 тысяч жизней ежегодно, а всего в реке плавает около шести миллионов тонн мусора.
Хан
Китай
Промышленные стоки превратили воды реки Хан в настоящее болото. По всей протяженности реку покрывает толстый слой водорослей.
Ямуна
Индия
Огромный мегаполис Нью-Дели использует реку Ямуна в качестве основного источника питьевой воды. Сюда же ведут трубы городской канализации: судя по всему, индийцы не очень ладят с логикой процессов.
Миссисипи
США
Великая Миссисипи всегда была главной рекой США. И пока человек не увлекся химией, воды ее считались чистейшими во всей стране. Сегодня же заходить в реку просто опасно для жизни: только в 2015 году несколько крупных химических концернов Америки слили сюда 13 миллионов тонн ядовитых отходов.
Хуанпу
Китай
В 2013 году китайские фермеры из окрестностей Шанхая сбросили в Хуанпу 16 тысяч свиных трупов, что привело к небывалому скандалу. Река остается основным источником питьевой воды для Шанхая, но заводы и фабрики Поднебесной все равно сливают в нее токсичные химикаты.