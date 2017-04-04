Shiki-Shima – уникальный японский поезд класса люкс Рейтинг 9.5 Все уже привыкли к тому, что в Японии курсируют сверхскоростные поезда. Но похоже, японцы решили почувствовать вкус жизни. Вскоре в этой стране появится неторопливый и по-настоящему роскошный поезд, в котором можно будет неспешно путешествовать, любуясь окружающими пейзажами. В таком поезде можно почувствовать себя настоящим миллиардером. В мае 2017 года к запуску готовится Shiki-Shima – поезд класса люкс, который сможет похвастаться двухэтажными люксовыми сьютами, стандартными люксами и вагонами с огромными панорамными окнами. Автор проекта – Кен Киёюки Окуяма. Ранее Он работал на General Motors и Porsche AG. Именно он создавал дизайн Ferrari Enzo, Maserati Quattroporte и многих других легендарных автомобилей. Маршрут поезда Shiki-Shima будет проходить через восток страны, предлагая экскурсии на одну, две или три ночи. Во время экскурсий пассажирам будут рассказывать об уникальной культуре, ремеслах и еде региона, через который проходит поезд. Каждый сезон уникальный поезд будет ходить по новому маршруту, который обязательно будет включать в себя такие достопримечательности, как горячие источники Наруко и замок Хиросаки. 10 вагонов поезда включают две футуристические выглядящие обзорные площадки, прекрасный ресторан, общий лаундж и частные апартаменты с уникальным дизайном. В двухуровневом вагоне-ресторане имеется достаточное количество столов и стульев для того, чтобы поместились все пассажиры. Уникальный поезд сможет брать в рейс только 34 пассажиров. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров