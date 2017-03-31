Сцены из фильмов, снятые с действительно пьяными актёрами Рейтинг 9.7 Правдоподобно изобразить пьяного человека довольно сложно, поэтому некоторые знаменитости решили эту проблему очень просто. «Когда деревья были большими» — Юрий Никулин

Юрий Никулин в своей автобиографии рассказывал: когда снимали «Когда деревья были большими», он играл склонного к алкоголизму Кузьму Иорданова, этакого «синенького гражданина». а=Актёру предложили немного «принять на грудь» и он согласился. «Ирония судьбы»

Когда снимали сцену в бане, всё четыре актёра успели напиться в тайне от Рязанова, но он всё же доснял сцену. Самое интересное, что пьяные актёры удивительно похоже сыграли трезвых людей, а вот сцену, где Андрей Мягков (Женя) пьяным спорит с Барбарой Брыльской (Надеждой) снимали несколько раз. «Место встречи изменить нельзя»

Помните сцену, где происходит пьянка в логове «Чёрной кошки»? Так вот, в этой сцене действительно все были пьяны. Режиссёр сначала ещё хотел что-то возразить, но потом решил оставить всё, как есть. «Волк с Уолл-стрит» - Марго Робби

Марго Робби точно знает, как произвести впечатление и удивить зрителя. Но в фильме её предстояла постельная сцена с самим Лионардо Ди Каприо, поэтому актриса позволила себе выпить 5 рюмок текилы, и вместо того что бы покинуть партнёра, она ударила Лео в лицо и позволила в его адрес нецензурное выражение. «Покидая Лас-Вегас» - Николас Кейдж

Любопытно, что в этом фильме актер играет страшного пропойцу, а в центре сюжета его отношения с девушкой легкого поведения. Некоторые компетентные источники утверждают, что актер заранее выпивал, записывал дубли, а потом отсматривал и корректировал диалоги. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров