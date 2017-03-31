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Сцены из фильмов, снятые с действительно пьяными актёрами

30.03.2017 22:02
Рейтинг 9.7

Правдоподобно изобразить пьяного человека довольно сложно, поэтому некоторые знаменитости решили эту проблему очень просто.

«Когда деревья были большими» — Юрий Никулин
Юрий Никулин в своей автобиографии рассказывал: когда снимали «Когда деревья были большими», он играл склонного к алкоголизму Кузьму Иорданова, этакого «синенького гражданина». а=Актёру предложили немного «принять на грудь» и он согласился.

«Когда деревья были большими» — Юрий НикулинЮрий Никулин в своей автобиографии рассказывал: когда снимали «Когда деревья были большими», он играл склонного к алкоголизму Кузьму Иорданова, этакого «синенького гражданина». а=Актёру предложили немного «принять на грудь» и он согласился.

«Ирония судьбы»
Когда снимали сцену в бане, всё четыре актёра успели напиться в тайне от Рязанова, но он всё же доснял сцену. Самое интересное, что пьяные актёры удивительно похоже сыграли трезвых людей, а вот сцену, где Андрей Мягков (Женя) пьяным спорит с Барбарой Брыльской (Надеждой) снимали несколько раз.

«Ирония судьбы»Когда снимали сцену в бане, всё четыре актёра успели напиться в тайне от Рязанова, но он всё же доснял сцену. Самое интересное, что пьяные актёры удивительно похоже сыграли трезвых людей, а вот сцену, где Андрей Мягков (Женя) пьяным спорит с Барбарой Брыльской (Надеждой) снимали несколько раз.

«Место встречи изменить нельзя»
Помните сцену, где происходит пьянка в логове «Чёрной кошки»? Так вот, в этой сцене действительно все были пьяны. Режиссёр сначала ещё хотел что-то возразить, но потом решил оставить всё, как есть.

«Место встречи изменить нельзя»Помните сцену, где происходит пьянка в логове «Чёрной кошки»? Так вот, в этой сцене действительно все были пьяны. Режиссёр сначала ещё хотел что-то возразить, но потом решил оставить всё, как есть.

«Волк с Уолл-стрит» - Марго Робби
Марго Робби точно знает, как произвести впечатление и удивить зрителя. Но в фильме её предстояла постельная сцена с самим Лионардо Ди Каприо, поэтому актриса позволила себе выпить 5 рюмок текилы, и вместо того что бы покинуть партнёра, она ударила Лео в лицо и позволила в его адрес нецензурное выражение.

«Волк с Уолл-стрит» - Марго Робби Марго Робби точно знает, как произвести впечатление и удивить зрителя. Но в фильме её предстояла постельная сцена с самим Лионардо Ди Каприо, поэтому актриса позволила себе выпить 5 рюмок текилы, и вместо того что бы покинуть партнёра, она ударила Лео в лицо и позволила в его адрес нецензурное выражение.

«Покидая Лас-Вегас» - Николас Кейдж
Любопытно, что в этом фильме актер играет страшного пропойцу, а в центре сюжета его отношения с девушкой легкого поведения. Некоторые компетентные источники утверждают, что актер заранее выпивал, записывал дубли, а потом отсматривал и корректировал диалоги.

«Покидая Лас-Вегас» - Николас Кейдж Любопытно, что в этом фильме актер играет страшного пропойцу, а в центре сюжета его отношения с девушкой легкого поведения. Некоторые компетентные источники утверждают, что актер заранее выпивал, записывал дубли, а потом отсматривал и корректировал диалоги.
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