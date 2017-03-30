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Первая брачная ночь в Африке: безумные обычаи и странные традиции

29.03.2017 23:20
Рейтинг 9.4

У каждого народа - свои свадебные обряды. Где-то невесту ведет к алтарю за руку отец, а где-то друзья жениха тайно умыкают ее из спальни отчего дома. Где-то молодоженов забрасывают рисом, а где-то - осыпают купюрами. Африканские свадебные церемонии европейцы, безусловно, сочтут экзотическими. Ну, а те традиции африканских племен, которые касаются первой брачной ночи, многим и вовсе покажутся безумными!

Брачная ночь в коммуналке
У ариканских племен берберов жениху и невесте редко удается остаться в ночь после свадьбы один на один. Первую брачную ночь у них принято проводить коллективом, для чего несколько свежепоженившихся семейных пар обустраиваются вместе в одной большой спальне. Это считается сеансом обучения любовным играм, а кроме того, по мнению берберов, снимает стресс перед важным событием. Жених и невеста не всегда долго знакомы друг с другом, а заниматься неприличием в компании сверстников все-таки веселее.

Брачная ночь в коммуналке У ариканских племен берберов жениху и невесте редко удается остаться в ночь после свадьбы один на один. Первую брачную ночь у них принято проводить коллективом, для чего несколько свежепоженившихся семейных пар обустраиваются вместе в одной большой спальне. Это считается сеансом обучения любовным играм, а кроме того, по мнению берберов, снимает стресс перед важным событием. Жених и невеста не всегда долго знакомы друг с другом, а заниматься неприличием в компании сверстников все-таки веселее.

Помощник под кроватью
В культуре суахили приняты браки по договоренности между родителями, и часто до свадьбы жених и невеста совсем не знают друг друга. Чтобы они справились с трудностями брачной ночи, со старинных времен и до наших дней в спальне, под кроватью, устраивается старшая родственница невесты - помощница, или сомо. Она при необходимости дает советы молодоженам по ходу процесса, а утром свидетельствует, что все прошло штатно, и предъявляет односельчанам простыню со следами крови.

Помощник под кроватью В культуре суахили приняты браки по договоренности между родителями, и часто до свадьбы жених и невеста совсем не знают друг друга. Чтобы они справились с трудностями брачной ночи, со старинных времен и до наших дней в спальне, под кроватью, устраивается старшая родственница невесты - помощница, или сомо. Она при необходимости дает советы молодоженам по ходу процесса, а утром свидетельствует, что все прошло штатно, и предъявляет односельчанам простыню со следами крови.

Мах девственницы
У народа зулу на свадьбе, перед тем, как молодожены удалятся на первую брачную ночь, семьи жениха и невесты устраивают подобие танцевального состязания. Кульминацией конкурса становится танец невесты, в ходе которого она должна максимально высоко вскинуть ногу и как можно дольше оставаться в этой позе перед своей матерью, которая тем временем должна заглянуть ей под юбку и убедиться, что та еще девственна. Если подумать, этот момент является чистой формальностью - если мама не опытный доктор-гинеколог. Но гости, наверное, остаются довольны.

Мах девственницыУ народа зулу на свадьбе, перед тем, как молодожены удалятся на первую брачную ночь, семьи жениха и невесты устраивают подобие танцевального состязания. Кульминацией конкурса становится танец невесты, в ходе которого она должна максимально высоко вскинуть ногу и как можно дольше оставаться в этой позе перед своей матерью, которая тем временем должна заглянуть ей под юбку и убедиться, что та еще девственна. Если подумать, этот момент является чистой формальностью - если мама не опытный доктор-гинеколог. Но гости, наверное, остаются довольны.

Жирная ночь
В племени химба, живущем на территории Намибии, перед тем, как отправиться на брачную ночь в дом жениха, невеста приходит в дом своего отца, который рассказывает ей о ее предстоящих супружеских обязанностях, после чего ее родные смазывают девушке голову коровьим жиром. К счастью, обычно на голову невесты предварительно надевают специальный головной убор из коровьей кожи - его можно видеть на фото. Хочется надеяться, что это сооружение легко снимается, и молодоженам не приходится корячиться с ним всю первую брачную ночь.

Жирная ночь В племени химба, живущем на территории Намибии, перед тем, как отправиться на брачную ночь в дом жениха, невеста приходит в дом своего отца, который рассказывает ей о ее предстоящих супружеских обязанностях, после чего ее родные смазывают девушке голову коровьим жиром. К счастью, обычно на голову невесты предварительно надевают специальный головной убор из коровьей кожи - его можно видеть на фото. Хочется надеяться, что это сооружение легко снимается, и молодоженам не приходится корячиться с ним всю первую брачную ночь.

Нежданно-негаданно
В африканском племени шона первая брачная ночь наступает еще до свадьбы, причем для жениха она становится сюрпризом. После заключения помолвки невеста сама выбирает день - точнее, ночь, - в которую она, в белом свадебном одеянии и в сопровождении многочисленных родственниц, с песнями и плясками приходит в дом жениха. Ни жених, ни его семья этой даты не знают, и это не случайность: у шона считается, что таким образом девушка проверяет любимого и его семью на умение справляться с неожиданными проблемами. Ни о чем не подозревающие родные жениха должны вовремя заметить процессию и, в свою очередь, встретить ее радостным танцем. После взаимного выражения радости невеста остается в доме свекрови, где, наконец, ее оставят один на один с женихом. Ну, а свадебные церемонии начнутся уже утром.

Нежданно-негаданно В африканском племени шона первая брачная ночь наступает еще до свадьбы, причем для жениха она становится сюрпризом. После заключения помолвки невеста сама выбирает день - точнее, ночь, - в которую она, в белом свадебном одеянии и в сопровождении многочисленных родственниц, с песнями и плясками приходит в дом жениха. Ни жених, ни его семья этой даты не знают, и это не случайность: у шона считается, что таким образом девушка проверяет любимого и его семью на умение справляться с неожиданными проблемами. Ни о чем не подозревающие родные жениха должны вовремя заметить процессию и, в свою очередь, встретить ее радостным танцем. После взаимного выражения радости невеста остается в доме свекрови, где, наконец, ее оставят один на один с женихом. Ну, а свадебные церемонии начнутся уже утром.
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