 
TOP 10

1 Украину могут лишить "Евровидения" из-за Юлии Самойловой - СМИ

2 "Когда здесь начнется резня, их просто не будет": в Госдуме припугнули лауреатов "Ники" "кровавой кашей"

3 СМИ: Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством

4 «Такого оригинального признания в любви у меня не было»: у Захаровой появился "тайный поклонник" (ФОТО)

5 Чиновница из "ЕР" случайно предложила "жестоко наказать" Медведева (ВИДЕО)

6 Кассир супермаркета избила вооруженного пистолетом грабителя (ВИДЕО)

7 В Колумбии уволили врачей за танцы над голым пациентом (ВИДЕО)

8 "Да вы достигли дна": В Сети высмеяли презентацию Киева к «Евровидению-2017» (ВИДЕО)

9 Названа причина освобождения Нилова с поста главы ГИБДД

10 В Испании бык поднял на рога матадора и растоптал его (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

20 шокирующих нападений животных на человека

29.03.2017 22:05
Рейтинг 9.9

Какими бы очаровательными или занятными ни казались с виду братья наши меньшие, они остаются дикими созданиями природы. Вот известные случаи нападения животных на человека, которые докажут вам, что всегда нужно быть на чеку. Внимание! В репортаже представлены документальные фото нападения диких животных на человека (18+)

1. Нападение гризли на егеря в Йеллоустонском парке, 1987 г.
В 1987 году сотрудники Йеллоустонского национального парка (США) перевозили молодого медведя гризли. Когда грузовик остановился, чтобы выпустить медведя на волю, зверь не побежал в лес, а напал на егеря Лу Ки. Рядом находился фотограф Ричард Смит, который успел сделать несколько снимков этого внезапного нападения.

1. Нападение гризли на егеря в Йеллоустонском парке, 1987 г.В 1987 году сотрудники Йеллоустонского национального парка (США) перевозили молодого медведя гризли. Когда грузовик остановился, чтобы выпустить медведя на волю, зверь не побежал в лес, а напал на егеря Лу Ки. Рядом находился фотограф Ричард Смит, который успел сделать несколько снимков этого внезапного нападения.

К счастью, результатом атаки стали лишь рваная рана и перелом ноги. Медведь мог убить Лу Ки, но у егеря было ружье и он застрелил животное, спасая свою жизнь. Мужчину быстро отвезли в больницу и оказали необходимую помощь.

К счастью, результатом атаки стали лишь рваная рана и перелом ноги. Медведь мог убить Лу Ки, но у егеря было ружье и он застрелил животное, спасая свою жизнь. Мужчину быстро отвезли в больницу и оказали необходимую помощь.

2. Нападение бурого медведя на человека в швейцарском Медвежьем парке, 2009 г.
Столица Швейцарии Берн славится своим Медвежьим парком, где на территории 6 тысяч квадратных метров живут несколько медвежьих семейств, для которых созданы хорошие условия. А люди могут наблюдать за ними на расстоянии, и никто никому не мешает.

2. Нападение бурого медведя на человека в швейцарском Медвежьем парке, 2009 г.Столица Швейцарии Берн славится своим Медвежьим парком, где на территории 6 тысяч квадратных метров живут несколько медвежьих семейств, для которых созданы хорошие условия. А люди могут наблюдать за ними на расстоянии, и никто никому не мешает.

Однако в 2009 году произошел неприятный инцидент, когда некий умственно отсталый (и это не фигура речи) гражданин решил сходить к медведям "в гости". 4-летнему бурому медведю по кличке Финн это не понравилось - он набросился на непрошеного гостя и успел как следует его потрепать.

Однако в 2009 году произошел неприятный инцидент, когда некий умственно отсталый (и это не фигура речи) гражданин решил сходить к медведям "в гости". 4-летнему бурому медведю по кличке Финн это не понравилось - он набросился на непрошеного гостя и успел как следует его потрепать.

Спасая человека, сотрудникам парка пришлось выстрелить в медведя. Мужчину отвезли в больницу зашивать рваные раны головы и ног; медведь же пострадал сильнее, получив серьезное ранение в правый бок. Надо сказать, что жители Берна в этой ситуации больше сочувствовали медведю Финну - все желали ему скорейшего выздоровления и посылали в подарок горшочки меда.

Спасая человека, сотрудникам парка пришлось выстрелить в медведя. Мужчину отвезли в больницу зашивать рваные раны головы и ног; медведь же пострадал сильнее, получив серьезное ранение в правый бок. Надо сказать, что жители Берна в этой ситуации больше сочувствовали медведю Финну - все желали ему скорейшего выздоровления и посылали в подарок горшочки меда.
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга