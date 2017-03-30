20 шокирующих нападений животных на человека Рейтинг 9.9 Какими бы очаровательными или занятными ни казались с виду братья наши меньшие, они остаются дикими созданиями природы. Вот известные случаи нападения животных на человека, которые докажут вам, что всегда нужно быть на чеку. Внимание! В репортаже представлены документальные фото нападения диких животных на человека (18+) 1. Нападение гризли на егеря в Йеллоустонском парке, 1987 г.

В 1987 году сотрудники Йеллоустонского национального парка (США) перевозили молодого медведя гризли. Когда грузовик остановился, чтобы выпустить медведя на волю, зверь не побежал в лес, а напал на егеря Лу Ки. Рядом находился фотограф Ричард Смит, который успел сделать несколько снимков этого внезапного нападения. К счастью, результатом атаки стали лишь рваная рана и перелом ноги. Медведь мог убить Лу Ки, но у егеря было ружье и он застрелил животное, спасая свою жизнь. Мужчину быстро отвезли в больницу и оказали необходимую помощь. 2. Нападение бурого медведя на человека в швейцарском Медвежьем парке, 2009 г.

Столица Швейцарии Берн славится своим Медвежьим парком, где на территории 6 тысяч квадратных метров живут несколько медвежьих семейств, для которых созданы хорошие условия. А люди могут наблюдать за ними на расстоянии, и никто никому не мешает. Однако в 2009 году произошел неприятный инцидент, когда некий умственно отсталый (и это не фигура речи) гражданин решил сходить к медведям "в гости". 4-летнему бурому медведю по кличке Финн это не понравилось - он набросился на непрошеного гостя и успел как следует его потрепать. Спасая человека, сотрудникам парка пришлось выстрелить в медведя. Мужчину отвезли в больницу зашивать рваные раны головы и ног; медведь же пострадал сильнее, получив серьезное ранение в правый бок. Надо сказать, что жители Берна в этой ситуации больше сочувствовали медведю Финну - все желали ему скорейшего выздоровления и посылали в подарок горшочки меда. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров