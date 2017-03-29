Поразительные тайны человеческого тела Рейтинг 9.5 Кажется, о собственном теле мы знаем все. У человека 206 костей, 32 зуба, 10 пальцев, по паре глаз и почек, сердце - в единственном экземпляре... Однако наше тело - сложная структура, и таит массу секретов, скрытых от непосвященных. И некоторые из них прямо-таки поразительны! Человеческие кости по крепости равны граниту

Человеческая кость - один из самых прочных материалов на Земле. По прочности она превышает бетон и примерно равняется граниту. Кость размером со спичечный коробок может выдерживать усилие массой в 9 тонн. Это в 4 раза больше массы, которую способна выдержать бетонная стена. Самая крепкая и прочная, а заодно и самая большая кость в человеческом теле - это большая бедренная кость, сломать которую можно лишь при приложении совсем уж экстремальных усилий - например, при аварии. Наше тело производит 25 миллионов новых клеток в секунду

Клетки нашего тела постоянно обновляются, и каждую секунду организм производит 25 миллионов новых клеток самого разного назначения - от клеток крови до клеток кожи. Последние размножаются быстрее всего, ведь кожа - первая линия обороны организма и постоянно подвергается опасным воздействиям. Именно благодаря быстрому размножению клеток кожи царапины, ссадины и порезы заживают на ней достаточно быстро. Общая протяженность кровеносных сосудов человека - почти 100 тысяч километров!

Если все сосуды в теле человека - от крупных артерий и вен до мельчайших капилляров - вытянуть в одну линию, то их общая длина составит около 100 тысяч километров. Этого хватит, чтобы два с половиной раза обмотать земной шар по экватору. Наш мозг способен считывать 1000 слов в минуту

Считается, что вслух человек читает медленнее, чем про себя. Но, оказывается,мы заблуждается! Начнем с того, что типов чтения существует не два, а три. Первый - про себя, когда мы мысленно проговариваем слова. Второй - вслух, а третий - так называемое визуальное чтение, когда текст воспринимается вообще без проговаривания слов. Про себя мы читаем медленнее всего - со скоростью 250 слов в минуту. Вслух мы успеваем прочесть 450 слов в минуту. А вот при визуальном чтении мы успеваем прочесть 700 слов в минуту! Но это еще не все. Наш мозг способен воспринимать прочитываемую информацию со скоростью 1000 слов в минуту, и, если тренироваться, то можно достичь этого невероятного показателя. Именно таков показатель скорости чтения у 74-летнего Тони Бузана, гуру скоростного чтения, который с радостью делится своими секретами со всеми желающими. Жизнь в пупке

Тело человека - просто кладезь бактерий, как полезных, так и вредных. Но кто бы мог подумать, что в неприметном пупке обитает 60-70 видов бактерий, которые находятся между собой в сложных взаимоотношениях и формируют целую экосистему! В следующий раз, глядя на свой пупок, помните, что там живет своей сложной жизнью целый мир! 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров