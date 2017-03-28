15 знаменитостей, о прославленных родителях которых вы не догадывались Рейтинг 9.4 Дочери и сыновья знаменитых актерских династий порой предпочитают умалчивать о своем происхождении, дабы никто не усомнился в их таланте. Но есть и те, кто открыто воспользовался славой своих родителей и без всяких сложностей и преград пошел по их стопам. Пред вами 15 звезд, о прославленных родителях которых вы, возможно, даже не догадывались. 15. Дакота Джонсон

Главная героиня фильмом "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее" родилась в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит, приходится внучкой актрисе Типпи Хедрен. После развода родителей ее отчимом стал Антонио Бандерас. 14. Маришка Харгитей

Маришка является дочерью легендарной актрисы 1950-х годов Джейн Мэнсфилд и культуриста Микки Харгитея. С 2007 года Хагиртей является самой высокооплачиваемой актрисой в драме на телевидении. Свою первую главную роль она сыграла в телесериале "Закон и порядок: Специальный корпус", за которую получила премии "Золотой глобус" и "Эмми". 13. Лайза Миннелли

Лайза Миннелли принадлежит к знаменитому артистическому семейству. Ее мать - актриса Джуди Гарленд, сыгравшая в "Волшебнике страны Оз", а отец - режиссер Винсент Миннелли. Лайза сумела добиться не меньшей славы, чем ее родители, и стала обладательницей премии "Оскар" за роль в фильме "Кабаре". 12. Кейт Хадсон

Кейт Хадсон родилась в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. После расставания родителей ее отчимом стал Курт Рассел. У знаменитости есть брат Оливер, который тоже стал актером. 11. Рашида Джонс

Рашида известна зрителю по ролям Энн Перкинс в ситкоме "Парки и зоны отдыха" и Энджи Трайбеки в одноименном ситкоме. Она родилась в семье музыкального продюсера Куинси Джонса, лауреата 27 премий "Грэмми", и актрисы Пегги Липтон. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров