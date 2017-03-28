15 знаменитостей, о прославленных родителях которых вы не догадывались

15. Дакота Джонсон
Главная героиня фильмом "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее" родилась в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит, приходится внучкой актрисе Типпи Хедрен. После развода родителей ее отчимом стал Антонио Бандерас.
14. Маришка Харгитей
Маришка является дочерью легендарной актрисы 1950-х годов Джейн Мэнсфилд и культуриста Микки Харгитея. С 2007 года Хагиртей является самой высокооплачиваемой актрисой в драме на телевидении. Свою первую главную роль она сыграла в телесериале "Закон и порядок: Специальный корпус", за которую получила премии "Золотой глобус" и "Эмми".
13. Лайза Миннелли
Лайза Миннелли принадлежит к знаменитому артистическому семейству. Ее мать - актриса Джуди Гарленд, сыгравшая в "Волшебнике страны Оз", а отец - режиссер Винсент Миннелли. Лайза сумела добиться не меньшей славы, чем ее родители, и стала обладательницей премии "Оскар" за роль в фильме "Кабаре".
12. Кейт Хадсон
Кейт Хадсон родилась в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. После расставания родителей ее отчимом стал Курт Рассел. У знаменитости есть брат Оливер, который тоже стал актером.
11. Рашида Джонс
Рашида известна зрителю по ролям Энн Перкинс в ситкоме "Парки и зоны отдыха" и Энджи Трайбеки в одноименном ситкоме. Она родилась в семье музыкального продюсера Куинси Джонса, лауреата 27 премий "Грэмми", и актрисы Пегги Липтон.