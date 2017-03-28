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15 знаменитостей, о прославленных родителях которых вы не догадывались

27.03.2017 23:56
Рейтинг 9.4

Дочери и сыновья знаменитых актерских династий порой предпочитают умалчивать о своем происхождении, дабы никто не усомнился в их таланте. Но есть и те, кто открыто воспользовался славой своих родителей и без всяких сложностей и преград пошел по их стопам. Пред вами 15 звезд, о прославленных родителях которых вы, возможно, даже не догадывались.

15. Дакота Джонсон
Главная героиня фильмом "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее" родилась в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит, приходится внучкой актрисе Типпи Хедрен. После развода родителей ее отчимом стал Антонио Бандерас.

15. Дакота ДжонсонГлавная героиня фильмом "Пятьдесят оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее" родилась в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит, приходится внучкой актрисе Типпи Хедрен. После развода родителей ее отчимом стал Антонио Бандерас.

14. Маришка Харгитей
Маришка является дочерью легендарной актрисы 1950-х годов Джейн Мэнсфилд и культуриста Микки Харгитея. С 2007 года Хагиртей является самой высокооплачиваемой актрисой в драме на телевидении. Свою первую главную роль она сыграла в телесериале "Закон и порядок: Специальный корпус", за которую получила премии "Золотой глобус" и "Эмми".

14. Маришка ХаргитейМаришка является дочерью легендарной актрисы 1950-х годов Джейн Мэнсфилд и культуриста Микки Харгитея. С 2007 года Хагиртей является самой высокооплачиваемой актрисой в драме на телевидении. Свою первую главную роль она сыграла в телесериале "Закон и порядок: Специальный корпус", за которую получила премии "Золотой глобус" и "Эмми".

13. Лайза Миннелли
Лайза Миннелли принадлежит к знаменитому артистическому семейству. Ее мать - актриса Джуди Гарленд, сыгравшая в "Волшебнике страны Оз", а отец - режиссер Винсент Миннелли. Лайза сумела добиться не меньшей славы, чем ее родители, и стала обладательницей премии "Оскар" за роль в фильме "Кабаре".

13. Лайза Миннелли Лайза Миннелли принадлежит к знаменитому артистическому семейству. Ее мать - актриса Джуди Гарленд, сыгравшая в "Волшебнике страны Оз", а отец - режиссер Винсент Миннелли. Лайза сумела добиться не меньшей славы, чем ее родители, и стала обладательницей премии "Оскар" за роль в фильме "Кабаре".

12. Кейт Хадсон
Кейт Хадсон родилась в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. После расставания родителей ее отчимом стал Курт Рассел. У знаменитости есть брат Оливер, который тоже стал актером.

12. Кейт ХадсонКейт Хадсон родилась в семье певца Билла Хадсона и актрисы Голди Хоун. После расставания родителей ее отчимом стал Курт Рассел. У знаменитости есть брат Оливер, который тоже стал актером.

11. Рашида Джонс
Рашида известна зрителю по ролям Энн Перкинс в ситкоме "Парки и зоны отдыха" и Энджи Трайбеки в одноименном ситкоме. Она родилась в семье музыкального продюсера Куинси Джонса, лауреата 27 премий "Грэмми", и актрисы Пегги Липтон.

11. Рашида ДжонсРашида известна зрителю по ролям Энн Перкинс в ситкоме "Парки и зоны отдыха" и Энджи Трайбеки в одноименном ситкоме. Она родилась в семье музыкального продюсера Куинси Джонса, лауреата 27 премий "Грэмми", и актрисы Пегги Липтон.
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