Богатейшие женщины планеты — 2017 Рейтинг 9.8 2017 год – это год рекордов для женщин-миллиардеров. В этом году в список богатейших людей планеты Forbes вошли 2043 человек, из которых женщин – 227 или 11%, что тоже рекорд, годом ранее женщин в глобальном списке было 202. Их совокупное состояние оценивается в $852,8 млрд. Большинство женщин унаследовали свое богатство, как, например, Лилиан Беттанкур, наследница основателя L’Oreal, которая неоднократно оказывалась лидером списка богатейших женщин планеты, или Элис Уолтон, чей отец основал сеть магазинов Walmart. Но есть и исключения: китаянка Чжоу Цюньфэй, чья компания производит экраны для мобильных телефонов, недавно возглавила мировой список самых богатых женщин, которые «сделали себя сами». Отличный год выдался у Джины Райнхарт, чья состояние за 2016 год выросло на $6,2 млрд и достигло отметки в $15 млрд, сделав ее самой богатой женщиной Австралии. Взгляните на 10 самых богатых женщин мира. Лилиан Беттанкур

Состояние: $39,5 млрд

Место в мировом рейтинге Forbes-2017: 14

Источник богатства: LOreal

Гражданство: Франция

Возраст: 94 года

Семейное положение: вдова, один ребенок

Лилиан Беттанкур – дочь и наследница Эжена Шулера, основателя империи L’Oreal. Сейчас она владеет 33% акций компании, которой принадлежат такие марки как Lancome и Garnier. С 2011 года состояние Беттанкур контролируют ее дочь Франсуаза Беттанкур Мейер и двое внуков – такое решение вынес суд, признав, что она не в состоянии управлять делами из-за деменции. В 2012 году в совете директоров L’Oreal ее также сменил внук Жан-Виктор Мейер. В январе 2015-го во французском Бордо начался судебный процесс о вымогательстве у Беттанкур сотен миллионов евро. По делу проходили 10 человек из окружения миллиардера. Фотограф Франсуа-Мари Банье, который, как показало расследование, получил от Беттанкур более $1 млрд в форме подарков и наличных денег, был приговорен к 3 годам тюремного заключения и штрафу. Элис Уолтон

Состояние: $33,8 млрд

Место в мировом рейтинге Forbes-2017: 17

Источник богатства: Wal-Mart

Гражданство: США

Возраст: 67

Семейное положение: в разводе

Элис Уолтон – единственная дочь основателя розничной сети Walmart Сэма Уолтона. Она известна финансированием политических кампаний и увлечением искусством. Первый объект искусства она купила в возрасте 10 лет – это была репродукция «Голубой обнаженной» Пабло Пикассо, которая продавалась в первом магазине, которым владел ее отец — франшизе сети Ben Franklin Stores. Сейчас ее собственная коллекция искусства оценивается в сотни миллионов долларов. В 2011 году она открыла в Бентонвиле (штат Арканзас) Музей американского искусства, где представлены, среди прочих, работы Энди Уорхола, Нормана Рокуэлла и Марка Ротко. Жаклин Марс

Состояние: $39,5 млрд

Место в мировом рейтинге Forbes-2017: 14

Источник богатства: LOreal

Гражданство: Франция

Возраст: 94 года

Семейное положение: вдова, один ребенок

Лилиан Беттанкур – дочь и наследница Эжена Шулера, основателя империи L’Oreal. Сейчас она владеет 33% акций компании, которой принадлежат такие марки как Lancome и Garnier. С 2011 года состояние Беттанкур контролируют ее дочь Франсуаза Беттанкур Мейер и двое внуков – такое решение вынес суд, признав, что она не в состоянии управлять делами из-за деменции. В 2012 году в совете директоров L’Oreal ее также сменил внук Жан-Виктор Мейер. В январе 2015-го во французском Бордо начался судебный процесс о вымогательстве у Беттанкур сотен миллионов евро. По делу проходили 10 человек из окружения миллиардера. Фотограф Франсуа-Мари Банье, который, как показало расследование, получил от Беттанкур более $1 млрд в форме подарков и наличных денег, был приговорен к 3 годам тюремного заключения и штрафу. Мария Франка Фиссоло

Состояние: $25,2 млрд

Место в мировом рейтинге Forbes-2017: 29

Источник богатства: Ferrero

Гражданство: Италия

Возраст: 99

Семейное положение: вдова, 2 детей

Мария Франка – вдова Мишеля Ферреро, который после Второй мировой войны унаследовал от своего отца компанию Ferrero. Последний вместе с женой придумал орехово-шоколадную пасту Nutella. Сейчас компании принадлежат, например, такие бренды как Kinder Chocolates, Ferrero Rocher и Tic Tac. Мишель Ферреро умер в 2015 году. Два десятилетия, начиная с 1987 года, Ferrero управляли сыновья пары – Джованни и Пьетро, однако последний погиб в 2011 году во время тренировочной велогонки в ЮАР. Джованни планирует сохранить компанию в семье. После недавней смерти старейшего миллиардера мира – Дэвида Рокфеллера — к Марии Франка перешло и это звание. Сюзанна Клаттен

Состояние: $20,4 млрд

Место в мировом рейтинге Forbes-2017: 38

Источник богатства: BMW, фармацевтика

Гражданство: Германия

Возраст: 54

Семейное положение: замужем, 3 детей

Сюзанна Клаттен и ее брат, Штефан Квандт, вместе владеют 50% акций BMW. Она также единоличный владелец компании Altana. В свое время она унаследовала долю в 50% фармацевтиеской и химической компании, которая сейчас показывает ежегодные продажи более $2 млрд. В 2006 году фармацевтический бизнес Altana был продан скандинавской Nycomed за $6 млрд, и около половины этой суммы Клаттен получила в виде специального дивиденда. После этого она сделала копанию частной и получила 100% акций. Также она владеет инвестиционной компанией SKion Holding Group и долями в компаниях Nordex (занимается ветряной энергией), Geohumus (улучшители почвы), SGL Group (производство графита и углерода). 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров