Героические бортпроводницы, исполнившие свой долг до конца Рейтинг 9.5 Очень часто работу стюардессы слишком романтизируют: дальние страны, знакомство с людьми, хорошее настроение, идеальная униформа. Но не каждому придет в голову, что эта профессия еще и опасная. И дело не в том, что приходится летать над облаками. Чаще всего опасность исходит от пассажиров. О героических стюардессах, сумевших не растеряться в трудной ситуации- у нас в репортаже. Нирья Бганот

23-летняя стюардесса из Индии Нирья (Нирджа) Бганот пожертвовала своей жизнью, спасая 360 пассажиров. Это случилось в пакистанском городе Карачи. Самолет PAN AM 73 захватили радикально настроенные исламисты. Стюардесса не растерялась и сумела тут же предупредить пилотов. Они эвакуировались через аварийный люк, чтобы самолет нельзя было поднять самолет в воздух. Сама же Нирья осталась в салоне самолета. Террористы потребовали принести паспорта всех пассажиров, чтобы казнить американцев. Отважная стюардесса спрятала документы людей, имевших гражданство США, в мусоропроводе и под сиденьями. Благодаря этому, они остались живы. Когда пакистанская полиция приступила к штурму, а террористы начали отстреливаться, Нирья сумела самостоятельно эвакуировать пассажиров из самолета. Она уже хотела сама выбираться, но в последний момент увидела в салоне еще трех детей, спрятавшихся под сиденьями. Пока стюардесса выводила детей, исламисты заметили их и стали стрелять. Девушка закрыла малышей собой и получила смертельные ранения. Из последних сил она вывела детей из самолета, а затем скончалась. Надежда Курченко

15 октября 1970 года своей жизнью поплатилась 19-летняя стюардесса Надежда Курченко, пытаясь помешать террористам захватить самолет. Самолет Ан-24, в котором находилась Надежда, следовал рейсом Батуми-Сухуми. Весь полет должен был занять всего полчаса. На 5-й минуте после взлета один из пассажиров вызвал стюардессу к себе, сунул ей в руку конверт и потребовал отнести его к командиру. То ли Надя на него неприязненно посмотрела, то ли у мужчины не хватило выдержки, но через пару секунд он ринулся за ней. Девушка поняла, что происходит что-то неладное и тут же захлопнула дверь каюты пилотов, преградив собой путь. Террорист не ожидал такого отпора и попытался оттолкнуть юную проводницу, но она стала отчаянно сопротивляться. В то же время командир понял, что за дверью происходит драка и стал резко поворачивать самолет влево, вправо, вверх, надеясь сбить преступника с ног (пассажиры тогда еще были пристегнутыми). Террорист устоял и выстрелил Надежде в бедро, но хрупкая девушка продолжала сопротивляться. Тогда он выстрелил в упор. 1-56-1011-13далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ