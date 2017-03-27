Разработан проект первого в мире города на воде Рейтинг 9.5 Недалеко от берегов острова Таити в Тихом океане уже через 2 года планируется постройка первого в мире плавучего города, который будет оснащен всем необходимым. Если вам подобный план кажется слишком уж амбициозным, советую вам ознакомиться с проектом в нашем репортаже. Правительство Французской Полинезии подписало договор с Институтом Систейдинг в Калифорнии (Seasteading Institute), который предусматривает начало строительства города в течение следующих двух лет. Этот план может показаться довольно амбициозным, но его разработчики считают, что частично независимые города могут стать идеальным местом для новых видов управления и агротехнических приёмов. В течение последних 5-ти лет специалисты из Института Систейдинг вместе с основателем Paypal Питером Тилем разрабатывали дизайн постоянных инновационных плавучих населённых пунктов. Такой проект, по мнению разработчиков, станет началом выполнения «восьми моральных обязанностей»: обогатить бедных, вылечить больных, накормить голодных, очистить атмосферу, жить в гармонии с природой, перестать воевать, снабдить весь мир энергией и построить плавучие населенные пункты. Французская Полинезия включает в себя 118 островов в южной части Тихого океана. Правительство этого сообщества заинтересовалась в данном проекте, так как повышение уровня воды грозит исчезновением островов. В договоре указаны два основных пункта, которые организаторы должны выполнить, чтобы им разрешили строительство: 1) проект должен положительно сказаться на местной экономике, 2) плавучий город не должен вредить окружающей среде. Кроме этого, проект должен быть одобрен и Францией, которой принадлежит территория Французской Полинезии. Исполнительный директор института, Рэндольф Хэнкен (Randolph Hencken) сообщил, что для строительства плавучего города искалось мелководье, так как для этого нужно намного меньше ресурсов и с технологической точки зрения это проще сделать. Кроме этого, организаторы выбрали именно Французскую Полинезию, так как местное правительство заинтересованно проектом и согласно сотрудничать. Плавучий город будет оснащён фермами, медицинскими центрами и исследовательскими лабораториями, а также электростанциями, которые будут производить энергию экологически чистым способом. Весь город будет представлять собой сеть из 11-и прямоугольных и 5-и пятисторонних платформ. Такая конструкция позволит переставлять местами части города согласно требованиям жителей. Каждая платформа будет 50 метров в длину, а также все здания и жители будут защищены 50-метровыми боковинами. 1-56-8далее Твитнуть Новости наших партнеров