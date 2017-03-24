15 самых мощных женщин-бодибилдеров в мире Рейтинг 9.8 Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются "тяганием железа", что внушают страх. В этой подборке вы увидите 15 самых сильных женщин-бодибилдеров, с которыми лучше не связываться. 15. Ирен Андерсен

Сильнейшая женщина Швеции. Ирен родилась в 1966 году, стала мамой троих детей и в 2005 году - профессиональным бодибилдером. Женщина одержала победу на многих соревнованиях, а теперь хочет стать "Мисс Олимпией". 14. Ким Чи­жевс­ки-Ни­кол­лс

Эта 48-летняя американская культуристка добилась звания профессионала IFBB. Четыре раза Ким становилась "Мисс Олимпией" и один раз удостоилась звания "Мисс Интернешнл". Сейчас женщина счастлива в браке и растит детей. 13. Николь Басс

52-летней культуристки не стало 17 февраля 2017 года, но за свою недолгую жизнь она успела стать настоящей сенсацией. Николь считалась самой мощной женщиной-бодибилдером в мире, профессионально занималась реслингом. 12. Деби Лашевски

47-летняя женщина из Висконсина занимает 3-е место в числе лучших женщин-бодибилдеров профессиональной лиги IFBB. Деби увлеклась культуризмом еще в 20 лет, а уже через 4 года приняла участие в своем первом соревновании. В настоящий момент Лашевски работает персональным тренером. 11. Яксени Орикен

Эта 50-летняя венесуэльская спортсменка тоже добилась блестящих результатов. В юности она работала моделью и актрисой, а потом открыла для себя бодибилдинг. Самой яркой победой Яксени стал титул "Мисс Олимпия" в 2005 году. Орикен замужем, есть сын. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров