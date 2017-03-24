15 самых опасных действующих вулканов Рейтинг 9.6 За последние 300 лет в результате извержений вулканов погибли сотни тысяч человек. Больше всего вулканов - в "огненном кольце", которое тянется по краям всего Тихого океана. На кольце расположено аж 328 действующих вулканов. А всего на нашей планете примерно 1500 вулканов, из них 540 активных. Вот список самых опасных из них. 1. Ньирагонго, высота 3470 м, Демократическая республика Конго

Это один из самых опасных вулканов в Африке. С 1882 года здесь было зарегистрировано 34 извержения. Главный кратер - 250 метров в глубину и 2 км в ширину, и в нём располагается озеро активно бурлящей лавы. Эта лава необычайно текучая и ее потоки могут достигать скорости 100 км/ч. В 2002 году в результате извержения погибли 147 человек и 120 000 человек остались без жилья. Последнее извержение на сегодняшний момент произошло в 2016 году. 2. Тааль, высота 311 м, Филиппины

Это один из самых маленьких активных вулканов на нашей планете. С 1572 года он извергался 34 раза. Расположен на острове Лусон, на озере Тааль. Самое сильное в 20 веке извержение этого вулкана произошло в 1911 году - за 10 минут погибли 1335 человек и вообще всё живое на расстоянии до 10 км. В 1965 году погибли 200 человек. Последнее извержение - 1977 г. 3. Мауна-Лоа, высота 4 169 м, Гавайи (США)

На Гавайях много вулканов, но это - самый большой и самый опасных из всех. С 1832 года зафиксировано 39 извержений. Последнее извержение произошло в 1984 году, последнее сильное извержение в 1950 году. 4. Везувий, высота 1 281 м, Италия

Один из самых опасных вулканов в мире расположен всего в 15 км к востоку от Неаполя. Самое известное историческое извержение произошло в 79 году н.э. В результате этой кастрофы два города - Помпеи и Геркуланум - исчезли с лица Земли. В современной истории последнее извержение Везувия случилось в 1944 году. 5. Мерапи, высота 2 930 м, Индонезия

Этот самый активный в Индонезии действующий вулкан расположен на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта. "Мерапи" переводится как "гора огня". Вулкан молодой, поэтому пыхтит он с завидной регулярностью. Крупные извержения происходят в среднем каждые 7 лет. В 1930 году погибло около 1300 человек, в 1974 году было уничтожено два посёлка, в 2010 году погибло 353 человека. Последнее извержение - 2011 г. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров