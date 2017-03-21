Рекорды, установленные людьми, которые просто занимались любимым делом Рейтинг 9.4 Возможности человека воистину безграничны. Если ещё в этом кто-то сомневается, достаточно узнать про девять невероятных мировых рекордов, которые были поставлены в разное время самыми обычными на первый взгляд людьми. Причём, многие из них о рекордах и не мечтали. Они просто занимались тем, что им нравится. Первая женщина, побывавшая во всех странах мира

Кассандра де Пекол — 27-летняя любительница путешествий, которая обладает целыми двумя мировыми рекордами. Она только что закончила свое турне, в ходе которого посетила 193 страны и 3 территории (Косово, Палестина, Тайвань). Это делает ее первой женщиной, посетившей все страны в мире. А второй рекорд — время, за которое ей удалось подобное. Кассандре понадобилось 18 месяцев и 26 дней. Самое большое количество университетских степеней Секрет 70-летнего итальянца довольно прост — он каждый день вставал в 3 часа ночи и засаживался за учебу. Лучано Байетти, который живет недалеко от Рима, имеет 15 степеней бакалавра и магистра. Ему первым покорился мировой рекорд Гиннесса по количеству степеней в 2002 году, тогда их у упорного ученика было всего 8. Теперь же Байетти, который изучал философию, право, социологию и литературу, получает 16-е образование и учится на кулинара. Самый молодой человек, покоривший «Семь вершин»

Джордан Ромеро в 2010 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый молодой человек, взошедший на Эверест (ему тогда было 13 лет). В декабре 2011 года после восхождения на Массив Винсона в Антарктиде ему окончательно покорились знаменитые среди альпинистов «Семь вершин» (самые высокие горы мира на разных континентах). Джордану на тот момент было 15 лет, 5 месяцев и 12 дней. Наибольшее число языков

Полиглот – это человек , который понимает по меньшей мере шесть языков, а также может говорить на них. Людей, которые знают более 12 языков, называют гипер-полиглотами. Но кто же знает больше всех языков. Вначале специалисты из Книги Гиннесса приехали к Зияду Фазаху — ливанцу, который утверждал, что говорит на 58 языках. Тем не менее, во время интервью с ним оказалось, что Зияд не был в состоянии понять некоторые базовые вопросы на языках, которыми он якобы свободно владел. Наиболее вероятным кандидатом на рекорд является Эмиль Кребс, немецкий дипломат, который умер в 1930 году. Ему приписывают знание 65 языков, а также он изучал более 120 языков. Девочка с самым высоким IQ

Естественно, IQ тест является неточной мерой интеллекта; Тем не менее, получить высокий балл крайне сложно. В 2016 году 11-летняя британская школьница Кашмеа Вахи во время прохождения теста в школе показала результат 162, теоретически сравнявшись с Альбертом Эйнштейном и Стивеном Хокингом. 1-56-9далее Твитнуть Новости наших партнеров