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Как живет младший сын Дональда Трампа

20.03.2017 20:25
Рейтинг 9.8

Чего мы только не читали о семье Трампа – о нем самом, о его жене Мелании, его любимой дочери Иванке… Но о младшем сыне Бэрроне информации почти не было – все-таки ему всего десять лет и его пытаются оградить от пронырливых СМИ. Тем не менее, Бэррон вызывает интерес. Каково быть сыном миллиардера и президента США? Каково это, когда твоя семья в центре всеобщего внимания? Вот несколько занятных фактов, которые удалось найти.

Бэррон говорит на двух языках
У Бэррона немецкие и шотландские корни по отцу, славянские – по матери. Так что его родословная очень «европейская». Сообщается, что он свободно говорит как на английском, так и на словенском языках. По словам Мелании, уже в три года он свободно изъяснялся по-словенски, а также по-французски! Неизвестно, много ли у него практики во французском, но такие замечательные лингвистические способности в столь юном возрасте говорят о многом. Наверное, эти способности очень помогают ему учиться в супердорогой подготовительной школе на Манхэттене.

Бэррон говорит на двух языках У Бэррона немецкие и шотландские корни по отцу, славянские – по матери. Так что его родословная очень «европейская». Сообщается, что он свободно говорит как на английском, так и на словенском языках. По словам Мелании, уже в три года он свободно изъяснялся по-словенски, а также по-французски! Неизвестно, много ли у него практики во французском, но такие замечательные лингвистические способности в столь юном возрасте говорят о многом. Наверное, эти способности очень помогают ему учиться в супердорогой подготовительной школе на Манхэттене.

У него есть собственный этаж в Башне Трампа
Некоторым детям приходится делить друг с другом спальню, а у некоторых есть собственные спальни. У каких-то счастливчиков есть даже собственные игровые комнаты. У Бэррона Трампа всегда было все, что можно себе представить, и еще немного – ведь его балуют практически как единственного ребенка (учитывая огромную разницу в возрасте между ним и остальными детьми Трампа). Этот юный джентльмен владеет собственным этажом в Башне Трампа, аренда в которой, кстати, весьма высока. И на этом этаже расположены не только спальня, но также масса других комнат, и можно только представлять себе их количество и назначение. Но очевидно, что там нет недостатка в пространстве и роскоши.

У него есть собственный этаж в Башне Трампа Некоторым детям приходится делить друг с другом спальню, а у некоторых есть собственные спальни. У каких-то счастливчиков есть даже собственные игровые комнаты. У Бэррона Трампа всегда было все, что можно себе представить, и еще немного – ведь его балуют практически как единственного ребенка (учитывая огромную разницу в возрасте между ним и остальными детьми Трампа). Этот юный джентльмен владеет собственным этажом в Башне Трампа, аренда в которой, кстати, весьма высока. И на этом этаже расположены не только спальня, но также масса других комнат, и можно только представлять себе их количество и назначение. Но очевидно, что там нет недостатка в пространстве и роскоши.

Он посещает Колумбийскую подготовительную и грамматическую школу
Эта школа существует аж с 1764 года и в числе ее выпускников есть множество знаменитостей – например, Герман Мелвилл, автор «Моби Дика». Здесь дают лучшее образование из тех, что можно купить за деньги, и стоит это удовольствие более 37 000 долларов в год. Дональду и Мелании эта школа очень нравится, как и самому Бэррону, поэтому переезд из Нью-Йорка в Белый дом в Вашингтоне для него точно не вариант.

Он посещает Колумбийскую подготовительную и грамматическую школу Эта школа существует аж с 1764 года и в числе ее выпускников есть множество знаменитостей – например, Герман Мелвилл, автор «Моби Дика». Здесь дают лучшее образование из тех, что можно купить за деньги, и стоит это удовольствие более 37 000 долларов в год. Дональду и Мелании эта школа очень нравится, как и самому Бэррону, поэтому переезд из Нью-Йорка в Белый дом в Вашингтоне для него точно не вариант.

После купания его натирали косметикой из икры
У Мелании Трамп раньше была собственная линия косметических средств для ухода за кожей, и одним из самых интересных и дорогих продуктов было молочко для тела с вытяжкой из икры. Этим молочком обычно Бэррона после купания мазали с ног до головы. Неизвестно, продолжается ли эта традиция сейчас, когда мальчику уже почти 11 лет, но еще несколько лет назад все так и было. Ну и правильно – а чем еще мазать сына миллиардера, как не черной икрой?

После купания его натирали косметикой из икры У Мелании Трамп раньше была собственная линия косметических средств для ухода за кожей, и одним из самых интересных и дорогих продуктов было молочко для тела с вытяжкой из икры. Этим молочком обычно Бэррона после купания мазали с ног до головы. Неизвестно, продолжается ли эта традиция сейчас, когда мальчику уже почти 11 лет, но еще несколько лет назад все так и было. Ну и правильно – а чем еще мазать сына миллиардера, как не черной икрой?

Очень похож на отца
По словам Мелании, Бэррон – в точности как его отец. Она описывает его как очень умного, но также весьма своевольного и упрямого мальчика. Бэррон знает, чего хочет, а также когда и каким образом он это хочет. У него есть собственные вкусы и пристрастия. Он обожает самолеты и чистые белые простыни на кровати. Мать зовет его мини-Дональдом, который всегда был человеком цели и действия. И юный Трамп также обладает этими качествами, так что, вероятно, также станет успешным.

Очень похож на отца По словам Мелании, Бэррон – в точности как его отец. Она описывает его как очень умного, но также весьма своевольного и упрямого мальчика. Бэррон знает, чего хочет, а также когда и каким образом он это хочет. У него есть собственные вкусы и пристрастия. Он обожает самолеты и чистые белые простыни на кровати. Мать зовет его мини-Дональдом, который всегда был человеком цели и действия. И юный Трамп также обладает этими качествами, так что, вероятно, также станет успешным.
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