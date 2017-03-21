Меню британской королевы Елизаветы II Рейтинг 9.7 Многие представляют, что монархи питаются исключительно деликатесами или элитными сладостями. Однако, так ли это? Даррен Макгрейди, бывший шеф-повар королевской кухни рассказал, что на самом деле британская королева – вовсе не гурман, в отличие от принца Филиппа, который очень любит вкусно поесть. Два раза в неделю шеф-повар королевской семьи Марк Фланаган согласовывает меню с королевой и уточняет, чего она желает отведать ближайшие дни. Вот как выглядит обычное меню Ее Величества. Завтрак

Королева начинает свой день с чашки чая Earl Grey (без молока и сахара) с бисквитом или печеньем. Затем она, как правило, завтракает фруктами и зерновыми хлопьями (особенно неравнодушна королева к марке Special K). Иногда, правда, она завтракает тостами и мармеладом или, в особых случаях, омлетом с копченым лососем и трюфелями. При этом, королева Елизавета предпочитает коричневые яйца, потому что считает, что они лучше на вкус. Обед

Перед обедом королева принимает аперитив из джина и Dubonnet (вина на основе аперитива) с ломтиком лимона и большим количеством льда. Ее Величество любит на обед рыбу с овощами или жареную курицу с салатом. Макгрейди уточнил, что ее любимое блюдо — мясо гриль со шпинатом или кабачками. Когда королева обедает одна, она никогда не ест картофель, рис и макаронные изделия. Полдник

Именно полдник больше всего похож на сцену из «Маленькой принцессы». Королева никогда не пропускает ежедневный послеобеденный чай с бутербродиками, булочками и ее любимыми тортами. По словам Макгрейди, Елизавета II обычно требует два вида сэндвичей с огурцом, копченым лососем, яйцами с майонезом, ветчиной и горчицей. Она также любит крошечные бутерброды с малиновым вареньем. 1-56-7далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ