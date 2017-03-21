Меню британской королевы Елизаветы II

Завтрак
Королева начинает свой день с чашки чая Earl Grey (без молока и сахара) с бисквитом или печеньем.
Затем она, как правило, завтракает фруктами и зерновыми хлопьями (особенно неравнодушна королева к марке Special K). Иногда, правда, она завтракает тостами и мармеладом или, в особых случаях, омлетом с копченым лососем и трюфелями. При этом, королева Елизавета предпочитает коричневые яйца, потому что считает, что они лучше на вкус.
Обед
Перед обедом королева принимает аперитив из джина и Dubonnet (вина на основе аперитива) с ломтиком лимона и большим количеством льда.
Ее Величество любит на обед рыбу с овощами или жареную курицу с салатом. Макгрейди уточнил, что ее любимое блюдо — мясо гриль со шпинатом или кабачками. Когда королева обедает одна, она никогда не ест картофель, рис и макаронные изделия.
Полдник
Именно полдник больше всего похож на сцену из «Маленькой принцессы». Королева никогда не пропускает ежедневный послеобеденный чай с бутербродиками, булочками и ее любимыми тортами.
По словам Макгрейди, Елизавета II обычно требует два вида сэндвичей с огурцом, копченым лососем, яйцами с майонезом, ветчиной и горчицей. Она также любит крошечные бутерброды с малиновым вареньем.