Самые необычные автомобили всех времен и народов Рейтинг 9.5 Мы часто жалуемся, что все современные автомобили похожи друг на друга. Отчасти так было всегда: стилистику, да и конструктивные решения, диктовала эпоха. Но во все времена были и машины, заметно выделяющиеся на общем фоне. Вспомним дюжину самых странных и необычных… Dymaxion

Американский инженер Ричард Бакминстер Фуллер прославился неординарными передовыми работами в разных областях. В 1933-м на выставке в Чикаго Фуллер представил автомобиль Dymaxion (dynamic, maximum, tension — динамика, максимум, напряжение/упругость). У трехколесной машины длиной 6,1 м поворачивалось единственное заднее колесо. Мотор Ford мощностью 86 л.с. стоял сзади, но приводил передние (!) колеса. При первой пробной поездке случилась авария, в которой погиб водитель и пострадали пассажиры. После этого о развитии проекта нельзя было и думать. Из трех построенных прототипов сохранился один. Leyat Helica

Авиаконструктор Марсель Лейя решил сделать автомобиль, в котором не будет ни сцепления, ни карданов, ни коробки передач. В движение машину приводил самолетный пропеллер. У водителя — всего две педали и обычная баранка. Прототип 1913 г. был трехколесным, а в серию в 1914-м пошли четырехколесные машины с открытым и закрытым кузовами. До 1925 г. покупателей нашли всего около трех десятков автомобилей. Лейя в попытках сделать самолетомобиль был не одинок, но иные машины построили еще меньшими тиражами. Peel P50

Британский однодверный и одноместный автомобильчик вошел в историю как самый маленький и самый легкий. Машинка длиной 1372 мм весила 59 кг и приводилась в действие 50-кубовым моторчиком мощностью 4,2 л.с. Максимальная скорость составляла вполне приличные для такого клопа 61 км/ч. В 1962-1965 гг. выпустили всего 47 таких машин. Нынче за каждый сохранившийся просят больше 100 тысяч долларов. Scripps Booth Autogo

Американский художник и инженер Джеймс Скрипс Бут решил скрестить мотоцикл с автомобилем. В 1910-м он начал строить машину, у которой было лишь два основных колеса и боковые маленькие, напоминающие знакомые нам по детским велосипедам. На своем Autogo конструктор применил один из первых в мире моторов V8 объемом 5,4 л мощностью 45 л.с. А чтобы охлаждать это хозяйство, сделал радиатор из 137 м медных трубок. Водитель, управляющий машиной с помощью обычной баранки, сидел спереди, два пассажира — за ним, чуть по бокам. Достроенная к 1913 г. машина оказалась нежизнеспособной, в частности, очень плохо управляемой. Компания Джеймса Скрипс Бута занялась постройкой нормальных автомобилей. Phanomen (Phanomobile) 4/6 PS, 6/12 PS, 10/28 PS

В поисках недорогой конструкции народного транспортного средства немецкая фирма в 1907-м выпустила трехколесную двухместную машину модели 4/6 PS. Двигатель V2 мощностью 6 л.с. висел над единственным передним колесом, которым водитель управлял с помощью длинного рычага. Конструкция оказалась востребованной! Двух- и четырехместные машины и даже легкие фургоны делали вплоть до 1920 г., причем с 1912-го уже с четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,5 и 2,6 л, мощностью 12 и 28 л.с. соответственно. 1-56-1011-12далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ